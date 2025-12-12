55 हजार सोलर फ्लेट्स से चंबल लिफ्ट को मिलेगी भरपूर बिजली

धौलपुर. धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एंव चंबल परियोजना से जिले के धौलपुर, राजाखेड़ा, सैंपऊ एवं मनियां क्षेत्र किसानों को जल्द भरपूर पानी मिलेगा। करीब आठ साल से कछुआ गति से आगे बढ़ रही परियोजना नए साल में शुरू होने की संभाचना है। परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति के लिए जिले का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11बी (बाड़ी रोड) पर ग्राम पंचायत मत्सूरा के गांव मोहरी में तैयार हो रहा है। प्लांट 30 मेगावाट का होगा, जिसके लिए 35 हेक्टयेर जमीन का आवंटन हुआ है। यहां पर करीब 55 हजार से अधिक सोलर प्लेट्स लगेगी, जिससे उत्पन्न सोलर एनर्जी से परियोजना को बिजली सप्लाई मिलेगी। लेकिन सोलर एनर्जी विद्युत निगम लेगा और उसके बदले में डिस्कॉम की तरफ से चंबल किनारे चंबल परियोजना के लिए बनाए गए विद्युत स्टेशन समेत 108 डिग्गियों को आपूर्ति मिलेगी। यानी मौहारी में सोलए एनर्जी विद्युत निगम खरीदेगा और उसके बदले में जल संसाधन विभाग के धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एंव चंबल परियोजना को बिजली सप्लाई मुहैया होगी। गौरतलब रहे कि इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से बसेड़ी तहसील के गांव धौंध का पुरा में जमीन आवंटित की गई थी लेकिन यहां पर विवाद और किसानों की आपत्तियों को लेकर बाद में बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत मत्सूरा में गत अप्रेल में जमीन आवंटित की गई।