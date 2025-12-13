भात भरने जा रहे बाइक सवारों को बजरी के ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

बाड़ी से गंभीर हालत में धौलपुर किया रेफर, बसेड़ी रोड की घटना
dholpur. बसेड़ी रोड पर तामोटी गांव के पास एक सडक़ दुर्घटना में दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों सरमथुरा के कल्याणपुरा निवासी थे और अपनी बहन की बेटी की शादी में भात भरने जा रहे थे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार सरमथुरा के कल्याणपुरा निवासी 50 वर्षीय टेहरी सिंह और उनके छोटे भाई 45 वर्षीय प्रेमसिंह पुत्र नारायण कुशवाह बाइक से बसेड़ी के लज्जा की गढ़ी गांव जा रहे थे। रात लगभग 9 बजे बसेड़ी रोड पर तामोटी गांव के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों भाई सडक़ पर गिर गए और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।
दुर्घटना की सूचना मिलने पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बाड़ी के सामान्य अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। हालांकि, दोनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। घायल टेहरी सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर तेज गति और अनियंत्रित था, जिससे उन्हें बचाव का कोई मौका नहीं मिला। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना सदर पुलिस को दी है। परिजनों को भी घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद वे धौलपुर जिला अस्पताल पहुंचे।
