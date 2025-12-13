भात भरने जा रहे बाइक सवारों को बजरी के ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

दुर्घटना की सूचना मिलने पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बाड़ी के सामान्य अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। हालांकि, दोनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। घायल टेहरी सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर तेज गति और अनियंत्रित था, जिससे उन्हें बचाव का कोई मौका नहीं मिला। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना सदर पुलिस को दी है। परिजनों को भी घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद वे धौलपुर जिला अस्पताल पहुंचे।