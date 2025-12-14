पांच हजार का इनामी बदमाश विष्णु ठाकुर गिरफ्तार

लूट के मामले में 6 माह से फरार था
dholpur, बसेड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अजीत-कल्याण गैंग के सक्रिय सदस्य 5,000 रुपए के इनामी बदमाश विष्णु ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लूट के एक गंभीर मामले में करीब 6 माह से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध पूर्व में भी गंभीर प्रकृति के कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
थाना अधिकारी बाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि 04 जून को पीडि़त संदीप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह भारत फाइनेंस कंपनी की वसूली कर टुनियापुरा गांव से लौट रहा था। उसके पास करीब 2 लाख 50 हजार रुपए थे। इसी दौरान टुनियापुरा से जारगा जाने वाले रास्ते पर दो मोटरसाइकिलों पर आए छह बदमाशों ने उसे रोककर मारपीट की और उसका बैग लूट लिया। बैग में नकदी के साथ टैबलेट व बायोमेट्रिक मशीन भी थी।
घटना को लेकर पीडि़त ने बसेड़ी थाने में आरोपी आरएस उर्फ छोटू, प्रदीप, अनुराग, विष्णु, अजीत एवं कल्याण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमे पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए पूर्व में आरएस उर्फ छोटू, प्रदीप व अनुराग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा दिया। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। बसेड़ी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही ह।
शांति भंग में आधा दर्जन आरोपी पकड़े
बसेड़ी थाना क्षेत्र में शांति भंग की आशंका के तहत पुलिस ने 6 व्यक्तियों राजेश पुत्र नेकराम जाति गुसार्ई, निवासी राजूपुरा बसेड़ी, हाल गुम्मट बाड़ी, अमरेशपुरी पुत्र रामेश्वर, जाति गुसाईं, निवासी राजूपुरा, विष्णु पुत्र प्रेम सिंह निवासी नरीपुरा पिपरोन, संजय पुत्र प्रेम सिंह निवासी नरीपुरा पिपरोन, राजू पुत्र रघुवीर निवासी पोखरा मोहल्ला बसेड़ी एवं राहुल पुत्र छोटेलाल निवासी नयावास को गिरफ्तार किया है।
