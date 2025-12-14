पांच हजार का इनामी बदमाश विष्णु ठाकुर गिरफ्तार

थाना अधिकारी बाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि 04 जून को पीडि़त संदीप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह भारत फाइनेंस कंपनी की वसूली कर टुनियापुरा गांव से लौट रहा था। उसके पास करीब 2 लाख 50 हजार रुपए थे। इसी दौरान टुनियापुरा से जारगा जाने वाले रास्ते पर दो मोटरसाइकिलों पर आए छह बदमाशों ने उसे रोककर मारपीट की और उसका बैग लूट लिया। बैग में नकदी के साथ टैबलेट व बायोमेट्रिक मशीन भी थी।