रास्ता दिखाने को बाइक पर बैठाकर जेब से 20 हजार रुपए किए पार

पीड़ित राम गोपाल गोस्वामी ने राजाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि शनिवार सुबह करीब 11 बजे आगरा के लिए बस स्टैंड जा रहा था। थाने के सामने दो व्यक्ति जो बाइक पर सवार थे जिन्होंने पूछा कि शमशाबाद जाना है रास्ता किधर गया है तो मैंने कह दिया कि मैं उधर ही जा रहा हूं आप मुझे बस स्टैंड छोड़ देना मुझे थाने के पास से बैठाया था और मुझे सिद्ध बाबा पर छोड़ दिया। इसी दौरान उन्होंने मेरी अंदर की जेब काट ली और बीस हजार रुपए पार कर दिए। जब व्यापारी को पता चला तो वह घबरा गया और परिजनों को फ़ोन कर सूचना दी। तब परिजनों ने उनको वहां से लाकर थाना राजखेड़ा लेकर आए तो लिखित तहरीर दी।