रास्ता दिखाने को बाइक पर बैठाकर जेब से 20 हजार रुपए किए पार

बुजुर्ग व्यापारी के साथ हुई घटना
dholpur. राजाखेड़ा थाना क्षत्र में बुजुर्गों को जेबकतरों का गिरोह लगातार वारदातों काे अंजाम दे रहा है। जो लोगों को लिफ्ट देने के बहाने शिकार बना रहा है । शनिवार को भी एक बुजुर्ग व्यापारी को बाइक पर लिफ्ट के बहाने बैठा कर जेब से 20 हजार रुपये पार कर लिए।
पीड़ित राम गोपाल गोस्वामी ने राजाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि शनिवार सुबह करीब 11 बजे आगरा के लिए बस स्टैंड जा रहा था। थाने के सामने दो व्यक्ति जो बाइक पर सवार थे जिन्होंने पूछा कि शमशाबाद जाना है रास्ता किधर गया है तो मैंने कह दिया कि मैं उधर ही जा रहा हूं आप मुझे बस स्टैंड छोड़ देना मुझे थाने के पास से बैठाया था और मुझे सिद्ध बाबा पर छोड़ दिया। इसी दौरान उन्होंने मेरी अंदर की जेब काट ली और बीस हजार रुपए पार कर दिए। जब व्यापारी को पता चला तो वह घबरा गया और परिजनों को फ़ोन कर सूचना दी। तब परिजनों ने उनको वहां से लाकर थाना राजखेड़ा लेकर आए तो लिखित तहरीर दी।
लगातार घट रही घटनाएं
लिफ्ट गिरोह लगतार बुजुर्गों को टारगेट कर उन्हें शिकार बना रहा है। पिछले एक माह में ही रिटायर्ड बुजुर्ग विद्युत कर्मी से ऐसे ही लिफ्ट देकर एक लाख पार कर लिए गए। कुछ ही दिन बाद एक अन्य बुजुर्ग रामदास को शिकार बनाया गया और अब रामगोपाल को । ये तो वे प्रकरण हैं जो थाने तक पहुंचे। व्यापार मंडल के सदस्यों के अनुसार मामले बड़ी संख्य में है, लेकिन राशि छोटी होने के कारण लोग क़ानूनी परक्रिया से बच रहे हैं।
लाखों के सीसी टीवी खराब
व्यापार मंडल के अनुसार अपराधों से बचने के लिए विधायक कोटे से जगह-जगह तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और सुरक्षा का दावा किया गया, लेकिन इनमें से अधिकांश कैमरे खराब पड़े हैं। जिससे किसी भी वारदात में मदद नहीं मिल पाई है। शनिवार की वारदात में भी ये कैमरे नाकाम रहे हैं, जबकि व्यापार मंडल ने इन्हें दुरुस्त करने की मांग को लेकर आधा दर्जन से अधिक ज्ञापन प्रशासन को दिए जा चुके हैं।
