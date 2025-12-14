चौक चेम्बर और रिसता पानी…यही बनी धौलपुर की कहानी

जिम्मेदारों की निरंकुशता शहर पर बदनुमा दाग लगा रही है। चाहे सफाई का मामला हो या फिर शहर की सडक़ों का हर ओर सिर्फ लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। नगर परिषद ने शहर के चेम्बरों की सफाई के लिए 2 करोड़ 20 लाख का ठेका तीन सालों तक के लिए दे रखा है। जून माह में वर्क ओर्डर जारी होने के बाद भी अभी तक चेम्बरों की हालत बदतर है। आधा दर्जन कालोनियों में भारी जलभराव हो रहा है। जिनमें बाड़ी रोड स्थित न्यू आदर्श बिहार कालोनी में कई माह से पानी भरा हुआ है। इसके अलावा सैंपऊ रोड स्थित आनंद नगर कॉलोनी के लोगों ने सीवरेज का गंदा पानी सडक़ पर जमा होने और इलाके के लोगों को आवागमन में समस्या आ रही रही है। स्थानीय लोगों का कहना था कि बीच में सकर मशीन से कुछ पानी को निकाला था लेकिन और वो भी आना बंद हो गई। गौरतलब रहे कि शहर में तीन दर्जन से अधिक कॉलोनी करीब 80 हजार लोग सीवरेज के गंदे पानी और जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। इन कॉलोनियों में करीब 7 हजार मकान होंगेए जो सीधे तौर पर प्रभावित हैं।