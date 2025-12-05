5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

धौलपुर

 जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एसपी की सात घंटे मैराथन बैठक

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिले के सभी वृताधिकारी, थानाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की अपराध बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी की यह मैराथन बैठक करीब 7 घंटे तक चली। इस दौरान लंबित प्रकरणों की थाना वाइज समीक्षा कर सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के विशेष तौर पर निर्देश दिए।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 05, 2025

जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एसपी की सात घंटे मैराथन बैठक SP's seven-hour marathon meeting regarding law and order in the district

अधिकारियों को दिए जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश

धौलपुर.पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिले के सभी वृताधिकारी, थानाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की अपराध बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी की यह मैराथन बैठक करीब 7 घंटे तक चली। इस दौरान लंबित प्रकरणों की थाना वाइज समीक्षा कर सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के विशेष तौर पर निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने एक वर्ष से अधिक समय अवधि के लंबित प्रकरणों, 193(9) बीएनएसएस के तहत पैंडिंग प्रकरणों, दुष्कर्म के 02 माह से पैंडिंग प्रकरणों, एससी/एसटी एवं पोक्सो के दो माह से लंबित प्रकरणों, लोकसेवकों पर हमले के पैंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म के अनट्रेस प्रकरणों के शीघ्र खुलासे के सम्बन्ध में केस वाइज समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने उनकी निगरानी रखने तथा आदतन अपराधियों को चिह्नित कर नई हिस्ट्रीशीट ओपन करवाने के लिए कार्य करने, चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम करने, यातायात एवं सडक़ दुर्घटना मे निरन्तर कमी लाने, बीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, लंबित मामलों एव मालखाना के माल का निस्तारण अतिशीघ्र करने, निरन्तर गश्त करने एवं बदमाशों की निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, रेंज व जिला स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के आदेश

पुलिस अधीक्षक ने ई-साक्ष्य, ई सम्मन, ई एफआईआर, अपराधियों के फिंगर प्रिंट लेने, प्रकरणों में चालान एफआर की स्थिति, केस ऑफिसर स्कीम में चयनित केसों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। साथ ही सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्रवाई करने को कहा।

अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को पकड़ें

नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में प्रभावी गश्त व नाकाबंदी कर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही थानों एवं कार्यालयों पर आने वाले व्यक्तियों से सहजता एवं सरलता से व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगिड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह, वृताधिकारी वृत्त धौलपुर कृृष्ण राज जांगिड, वृताधिकारी वृत्त मनियां खलील अहमद, वृताधिकारी वृत्त सैंपऊ अनूप सिंह, वृताधिकारी वृत्त बाड़ी महेन्द्र कुमार व वृताधिकारी वृत्त सरमथुरा नरेन्द्र मीणा सहित जिले के सभी थानों के थानाधिकारी गण उपस्थित रहे।

Published on:

05 Dec 2025 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur /  जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एसपी की सात घंटे मैराथन बैठक

