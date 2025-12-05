 जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एसपी की सात घंटे मैराथन बैठक

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने एक वर्ष से अधिक समय अवधि के लंबित प्रकरणों, 193(9) बीएनएसएस के तहत पैंडिंग प्रकरणों, दुष्कर्म के 02 माह से पैंडिंग प्रकरणों, एससी/एसटी एवं पोक्सो के दो माह से लंबित प्रकरणों, लोकसेवकों पर हमले के पैंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म के अनट्रेस प्रकरणों के शीघ्र खुलासे के सम्बन्ध में केस वाइज समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने उनकी निगरानी रखने तथा आदतन अपराधियों को चिह्नित कर नई हिस्ट्रीशीट ओपन करवाने के लिए कार्य करने, चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम करने, यातायात एवं सडक़ दुर्घटना मे निरन्तर कमी लाने, बीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, लंबित मामलों एव मालखाना के माल का निस्तारण अतिशीघ्र करने, निरन्तर गश्त करने एवं बदमाशों की निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, रेंज व जिला स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।