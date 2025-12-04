खेत में पानी देने को लेकर महिलाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

लाठी-डंडों से की मारपीट, महिलाएं अस्पताल में भती
-सदर थाना क्षेत्र के नकसौदा गांव का मामला,पूर्व में भी हो चुका दोनों पक्षों के बीच झगड़ा
dholpur, बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के नकसोदा गांव में कुएं पर इंजन लगाने को लेकर एक परिवार के दो पक्षों में हुए झगडे़ ने हिंसक रूप ले लिया। जिसमें आरोप है की दूसरे पक्ष के लोगों ने कुएं पर इंजन को चालू करने गई महिलाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा है। लाठी डंडों के हमले से घायल हुई एक ही परिवार की तीन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना पुलिस घटना की सूचना पर गांव पहुंची है मामले की जांच कर रही है।
सदर थाना क्षेत्र के नकसोदा गांव निवासी हमले में घायल महिला सोनिया पत्नी राजेश कहार ने बताया कि उनकी जेठानी सीमा पत्नी रामू कश्यप और रीना पत्नी रावी कश्यप के साथ वह खुद अपने खेत में फसल को पानी देने के लिए कुएं पर इंजन चलाने गए थे। इस दौरान परिवार के ही घमंडी पक्ष के आधा दर्जन लोग जो कोठरी के किनारे छुपे बैठे थे। उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उनको घेर लिया और जमकर पिटाई की। हमले में उनकी जेठानी सीमा पत्नी रामू कश्यप,रीना पत्नी रावी कश्यप और वह खुद घायल हुए हैं। घायलों को परिजनों ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि पूर्व में भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था। अब फिर से झगड़े का मामला आया है। जिसकी जांच की जा रही है।
