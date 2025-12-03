3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

आधा दर्जन कॉलोनियों में कार्रवाई, चार लाख का जुर्माना ठोका

बाड़ी शहर में डिस्कॉम का बिजली चोरी रोको अभियान लगातार जारी है। शहर में डिस्कॉम की तीन टीमों ने आधा दर्जन कॉलोनियों में कार्रवाई करते हुए 21 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। इन उपभोक्ताओं की वीसीआर भरने के साथ जुर्माने की भी कार्रवाई की। वहीं 50 से 60 की संख्या में बिजली चोरी के लिए लाइनों पर डाली गई अवैध बिजली केबलों को भी जप्त किया।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 03, 2025

आधा दर्जन कॉलोनियों में कार्रवाई, चार लाख का जुर्माना ठोका Action taken in half a dozen colonies, fine of Rs 4 lakh imposed

21 वीसीआर भरीं, लाइन से 60 बिजली केबल जप्त

बिजली चोरी को लेकर डिस्कॉम का अभियान जारी

dholpur, बाड़ी शहर में डिस्कॉम का बिजली चोरी रोको अभियान लगातार जारी है। शहर में डिस्कॉम की तीन टीमों ने आधा दर्जन कॉलोनियों में कार्रवाई करते हुए 21 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। इन उपभोक्ताओं की वीसीआर भरने के साथ जुर्माने की भी कार्रवाई की। वहीं 50 से 60 की संख्या में बिजली चोरी के लिए लाइनों पर डाली गई अवैध बिजली केबलों को भी जप्त किया।

डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि जेवीवीएनएल के धौलपुर अधीक्षण अभियंता एवं बाड़ी एक्सइएन गोविंद सिंह के निर्देश पर बिजली चोरी रोकने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को डिस्कॉम की तीन टीमों ने शहर के तुलसीवन रोड, रमेश कॉलोनी, सोना बख्श, गैरत खेल, अजीजपुरा और गुमट एरिया में कार्रवाई की है। जहां 21 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इन उपभोक्ताओं के खिलाफ वीसीआर भरने के साथ चार लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। वहीं 50 से 60 की संख्या में अवैध जंफर बिजली केबलों को जप्त किया है। इस कार्रवाई में डिस्कॉम के कनिष्क अभियंता कुलदीप शर्मा, जगदीश मीणा के साथ तकनीकी कर्मचारी और अन्य कार्मिकों का विशेष सहयोग रहा है। डिस्कॉम के अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे बिजलीं चोरी नहीं करें। बिजली मीटर लगाकर निर्वाध रूप से बिजली का उपयोग करें। बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर न केवल वीसीआर बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 06:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / आधा दर्जन कॉलोनियों में कार्रवाई, चार लाख का जुर्माना ठोका

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लूट के आरोपितों का सिर मुंडाकर निकाला जुलूस

लूट के आरोपितों का सिर मुंडाकर निकाला जुलूस The robbery accused were taken out in a procession with their heads shaved
धौलपुर

विवाहिता की कुएं में गिरकर संदिग्ध मौत

विवाहिता की कुएं में गिरकर संदिग्ध मौत Married woman dies under suspicious circumstances after falling into a well
धौलपुर

घर लौट रहे अधेड़ को स्लीपर कोच बस ने रौंदा, मौत

घर लौट रहे अधेड़ को स्लीपर कोच बस ने रौंदा, मौत Middle-aged man returning home crushed by sleeper coach bus, dies
धौलपुर

जिले के चर्चित मेहताब हत्याकांड का मुख्य आरोपित ज्वाला प्रसाद गिरफ्तार

जिले के चर्चित मेहताब हत्याकांड का मुख्य आरोपित ज्वाला प्रसाद गिरफ्तार Jwala Prasad, the main accused in the famous Mehtab murder case of the district, has been arrested.
धौलपुर

25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश

25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश Winter vacation in schools from December 25 to January 5
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.