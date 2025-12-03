आधा दर्जन कॉलोनियों में कार्रवाई, चार लाख का जुर्माना ठोका

डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि जेवीवीएनएल के धौलपुर अधीक्षण अभियंता एवं बाड़ी एक्सइएन गोविंद सिंह के निर्देश पर बिजली चोरी रोकने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को डिस्कॉम की तीन टीमों ने शहर के तुलसीवन रोड, रमेश कॉलोनी, सोना बख्श, गैरत खेल, अजीजपुरा और गुमट एरिया में कार्रवाई की है। जहां 21 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इन उपभोक्ताओं के खिलाफ वीसीआर भरने के साथ चार लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। वहीं 50 से 60 की संख्या में अवैध जंफर बिजली केबलों को जप्त किया है। इस कार्रवाई में डिस्कॉम के कनिष्क अभियंता कुलदीप शर्मा, जगदीश मीणा के साथ तकनीकी कर्मचारी और अन्य कार्मिकों का विशेष सहयोग रहा है। डिस्कॉम के अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे बिजलीं चोरी नहीं करें। बिजली मीटर लगाकर निर्वाध रूप से बिजली का उपयोग करें। बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर न केवल वीसीआर बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।