ओवरफ्लो होकर माइनर की पटरी टूटी ,फसल जलमग्न

किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने माइनर में पानी छोडऩे से पहले उचित तरीके से सफाई नहीं कराई गई। विभाग के अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। पानी का दबाव बढऩे से तसीमो माइनर की कच्ची पटरी नंदपुरा के समीप टूट गई। किसान घूरे ने बताया कि नहर में लंबे समय से घास फूस उगने के अलावा जर्जर हालत में पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते नहर की सफाई कर दी जाती, तो किसानों की फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता था।