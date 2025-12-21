21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

साइकिलों का इंतजार खत्म…सत्र के अंत तक होगा वितरण

राजकीय स्कूलों की होनहार छात्राओं के साइकिलों का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। प्रथम चरण के तहत धौलपुर और बसेड़ी ब्लॉक नोडल कार्यालयों पर साइकिलों के पुर्जों की पहले खेप पहुंच चुकी है। धौलपुर में 550 साइकिलें आई हैं तो बसेड़ी में 590तो वहीं अन्य ब्लॉकों में भी साइकिलें आने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 21, 2025

साइकिलों का इंतजार खत्म...सत्र के अंत तक होगा वितरण The wait for bicycles is over...distribution will take place by the end of the session

-प्रथम चरण में धौलपुर में 550 और बसेड़ी में 590 साइकिलों के कलपुर्जे आए

-बाड़ी, सैंपऊ सहित अन्य ब्लॉकों में कलपुर्जों के आने की प्रक्रिया प्रारंभ

- जिले में इस सत्र शिक्षा विभाग से आठ हजार दो सौ आठ आएंगी साइकिलें

धौलपुर. राजकीय स्कूलों की होनहार छात्राओं के साइकिलों का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। प्रथम चरण के तहत धौलपुर और बसेड़ी ब्लॉक नोडल कार्यालयों पर साइकिलों के पुर्जों की पहले खेप पहुंच चुकी है। धौलपुर में 550 साइकिलें आई हैं तो बसेड़ी में 590तो वहीं अन्य ब्लॉकों में भी साइकिलें आने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है।

छात्राओं को शिक्षा से जोडऩे और नामांकन का अनुपात बढ़ाने राज्य सरकार ने राजकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाली कक्षा 6 से 11 तक की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की थी। योजना के तहत दूर दराज से आने वाली छात्राओं को सहूलियत मिल सके और शिक्षा के क्षेत्र से उनका जुड़ाव हो सके, लेकिन हर बार की तरह राजकीय स्कूलों में साइकिलों का वितरण सत्र के अंत तक ही किया जाता है। इस बार भी इन साइकिलों का वितरण जनवरी-फरवरी माह तक ही होता दिख रहा है। हालांकि जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग से साइकिलों के कलपुर्जे तो आ चुके हैं, लेकिन अभी उनको असेंबल करने की प्रक्रिया की जाएगी जिसके बाद ही छात्राओं को साइकिलों का वितरण हो सकेगा।

अभी धौलपुर और बसेड़ी ब्लॉक में आए कलपुर्जे

इस सत्र शिक्षा विभाग से धौलपुर जिले में 8 हजार 208 साइकिलें आएंगी। जिनमें से अभी तक प्रथम चरण के तहत धौलपुर मुख्यालय पर 550और बसेड़ी मुख्यालय पर590 साइकिलों के कलपुर्जे ही आए हैं। जिनकी अभी असेंबिल प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सैंपऊ ब्लॉक में 1282, सरमथुरा में 713, बाड़ी ब्लॉक में 1885 और राजाखेड़ा ब्लॉक में1073 साइकिलों का वितरण किया जाएगा। हालांकि अभी केवल धौलपुर ब्लॉक और बसेड़ी ब्लॉक को छोडक़र प्रथम चरण में कहीं अन्यंत्र ब्लॉकों में साइकिलों के कलपुर्जे नहीं आए हैं। इसके अलावा धौलपुर में 2165 और बसेड़ी में 1090 साइकिलों के कलपुर्जे आएंगे। जिनमें से पहले चरण के दौरान अभी तक धौलपुर में550 और बसेड़ी में 590 साइकिलों के कलपुर्जे आ चुके हैं यानी अभी धौलपुर में 1615 और बसेड़ी में 590 साइकिलों के कलपुर्जे आना शेष हैं, जिनके दूसरे चरण के दौरान पहुंचने की उम्मीद है। इन साइकिलों के वितरण के दौरान गत वर्ष की बची शेष साइकिलों का भी वितरण इस सीजन किया जाएगा।

सत्र के अंत तक साइकिल मिलने की संभावना

नया शिक्षा सत्र 2026-27 एक अप्रेल से शुरू होगा और 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। वहीं साइकिल के पाट्र्स अभी तक कई ब्लॉकों में नहीं पहुंचे हैं। संबंधित फर्म की ओर से साइकिलों के पाट्र्स जिलों में पहुंचने के बाद भी असेंबिल पक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में साइकिल का लाभ उन्हें अब सत्र के अंत तक ही मिलने की संभावना है। योजना के तहत राज्य के सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने वाली 9वीं क्लास की लगभग 3.70 लाख छात्राओं को साइकिल वितरण की जाएगी।

फिर केसरिया रंग में रंगीं साइकिल

राजकीय स्कूलों में छात्राओं को दी जानें वाली साइकलें हमेशा की तरह केसरिया कलर में आई हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य राज्य की छात्राओं को शिक्षा में सहायता प्रदान करना है और उनकी यात्रा को आसान बनाना है। सरकार ने केसरिया रंग की साइकिल का चयन सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किया है। साइकिल में स्टेशनरी रखने को डलिया भी लगाई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 06:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / साइकिलों का इंतजार खत्म…सत्र के अंत तक होगा वितरण

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओवरफ्लो होकर माइनर की पटरी टूटी ,फसल जलमग्न

ओवरफ्लो होकर माइनर की पटरी टूटी ,फसल जलमग्न The track of the minor broke due to overflow, crops submerged
धौलपुर

कोहरे की मार…गाडिय़ा चार से पांच घंटे लेट और यात्री लाचार

कोहरे की मार...गाडिय़ा चार से पांच घंटे लेट और यात्री लाचार Fog hits...trains delayed by four to five hours and passengers helpless
धौलपुर

Dholpur: पार्वती नदी में एक के ऊपर एक गिरी दो कारें, ग्रामीणों ने घायलों को निकाला बाहर, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

Dholpur accident
धौलपुर

बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली राशि, फर्म की भर्ती निरस्त

बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली राशि, फर्म की भर्ती निरस्त Amount collected from unemployed in the name of registration, recruitment of firm cancelled
खास खबर

कांग्रेस तुष्टिकरण और भाजपा करती है विकास की बात: सीएम

कांग्रेस तुष्टिकरण और भाजपा करती है विकास की बात: सीएम Congress talks about appeasement and BJP talks about development: CM
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.