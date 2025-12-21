साइकिलों का इंतजार खत्म…सत्र के अंत तक होगा वितरण

इस सत्र शिक्षा विभाग से धौलपुर जिले में 8 हजार 208 साइकिलें आएंगी। जिनमें से अभी तक प्रथम चरण के तहत धौलपुर मुख्यालय पर 550और बसेड़ी मुख्यालय पर590 साइकिलों के कलपुर्जे ही आए हैं। जिनकी अभी असेंबिल प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सैंपऊ ब्लॉक में 1282, सरमथुरा में 713, बाड़ी ब्लॉक में 1885 और राजाखेड़ा ब्लॉक में1073 साइकिलों का वितरण किया जाएगा। हालांकि अभी केवल धौलपुर ब्लॉक और बसेड़ी ब्लॉक को छोडक़र प्रथम चरण में कहीं अन्यंत्र ब्लॉकों में साइकिलों के कलपुर्जे नहीं आए हैं। इसके अलावा धौलपुर में 2165 और बसेड़ी में 1090 साइकिलों के कलपुर्जे आएंगे। जिनमें से पहले चरण के दौरान अभी तक धौलपुर में550 और बसेड़ी में 590 साइकिलों के कलपुर्जे आ चुके हैं यानी अभी धौलपुर में 1615 और बसेड़ी में 590 साइकिलों के कलपुर्जे आना शेष हैं, जिनके दूसरे चरण के दौरान पहुंचने की उम्मीद है। इन साइकिलों के वितरण के दौरान गत वर्ष की बची शेष साइकिलों का भी वितरण इस सीजन किया जाएगा।