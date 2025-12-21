साइकिलों का इंतजार खत्म…सत्र के अंत तक होगा वितरण

-प्रथम चरण में धौलपुर में 550 और बसेड़ी में 590 साइकिलों के कलपुर्जे आए
-बाड़ी, सैंपऊ सहित अन्य ब्लॉकों में कलपुर्जों के आने की प्रक्रिया प्रारंभ
- जिले में इस सत्र शिक्षा विभाग से आठ हजार दो सौ आठ आएंगी साइकिलें
धौलपुर. राजकीय स्कूलों की होनहार छात्राओं के साइकिलों का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। प्रथम चरण के तहत धौलपुर और बसेड़ी ब्लॉक नोडल कार्यालयों पर साइकिलों के पुर्जों की पहले खेप पहुंच चुकी है। धौलपुर में 550 साइकिलें आई हैं तो बसेड़ी में 590तो वहीं अन्य ब्लॉकों में भी साइकिलें आने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है।
छात्राओं को शिक्षा से जोडऩे और नामांकन का अनुपात बढ़ाने राज्य सरकार ने राजकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाली कक्षा 6 से 11 तक की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की थी। योजना के तहत दूर दराज से आने वाली छात्राओं को सहूलियत मिल सके और शिक्षा के क्षेत्र से उनका जुड़ाव हो सके, लेकिन हर बार की तरह राजकीय स्कूलों में साइकिलों का वितरण सत्र के अंत तक ही किया जाता है। इस बार भी इन साइकिलों का वितरण जनवरी-फरवरी माह तक ही होता दिख रहा है। हालांकि जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग से साइकिलों के कलपुर्जे तो आ चुके हैं, लेकिन अभी उनको असेंबल करने की प्रक्रिया की जाएगी जिसके बाद ही छात्राओं को साइकिलों का वितरण हो सकेगा।
अभी धौलपुर और बसेड़ी ब्लॉक में आए कलपुर्जे
इस सत्र शिक्षा विभाग से धौलपुर जिले में 8 हजार 208 साइकिलें आएंगी। जिनमें से अभी तक प्रथम चरण के तहत धौलपुर मुख्यालय पर 550और बसेड़ी मुख्यालय पर590 साइकिलों के कलपुर्जे ही आए हैं। जिनकी अभी असेंबिल प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सैंपऊ ब्लॉक में 1282, सरमथुरा में 713, बाड़ी ब्लॉक में 1885 और राजाखेड़ा ब्लॉक में1073 साइकिलों का वितरण किया जाएगा। हालांकि अभी केवल धौलपुर ब्लॉक और बसेड़ी ब्लॉक को छोडक़र प्रथम चरण में कहीं अन्यंत्र ब्लॉकों में साइकिलों के कलपुर्जे नहीं आए हैं। इसके अलावा धौलपुर में 2165 और बसेड़ी में 1090 साइकिलों के कलपुर्जे आएंगे। जिनमें से पहले चरण के दौरान अभी तक धौलपुर में550 और बसेड़ी में 590 साइकिलों के कलपुर्जे आ चुके हैं यानी अभी धौलपुर में 1615 और बसेड़ी में 590 साइकिलों के कलपुर्जे आना शेष हैं, जिनके दूसरे चरण के दौरान पहुंचने की उम्मीद है। इन साइकिलों के वितरण के दौरान गत वर्ष की बची शेष साइकिलों का भी वितरण इस सीजन किया जाएगा।
सत्र के अंत तक साइकिल मिलने की संभावना
नया शिक्षा सत्र 2026-27 एक अप्रेल से शुरू होगा और 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। वहीं साइकिल के पाट्र्स अभी तक कई ब्लॉकों में नहीं पहुंचे हैं। संबंधित फर्म की ओर से साइकिलों के पाट्र्स जिलों में पहुंचने के बाद भी असेंबिल पक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में साइकिल का लाभ उन्हें अब सत्र के अंत तक ही मिलने की संभावना है। योजना के तहत राज्य के सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने वाली 9वीं क्लास की लगभग 3.70 लाख छात्राओं को साइकिल वितरण की जाएगी।
फिर केसरिया रंग में रंगीं साइकिल
राजकीय स्कूलों में छात्राओं को दी जानें वाली साइकलें हमेशा की तरह केसरिया कलर में आई हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य राज्य की छात्राओं को शिक्षा में सहायता प्रदान करना है और उनकी यात्रा को आसान बनाना है। सरकार ने केसरिया रंग की साइकिल का चयन सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किया है। साइकिल में स्टेशनरी रखने को डलिया भी लगाई गई है।
