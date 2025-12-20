20 दिसंबर 2025,

शनिवार

धौलपुर

Dholpur: पार्वती नदी में एक के ऊपर एक गिरी दो कारें, ग्रामीणों ने घायलों को निकाला बाहर, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

धौलपुर जिले के सैंपऊ इलाके में दो कारें एक के ऊपर एक पार्वती नदी में गिर गईं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

धौलपुर

image

Kamal Mishra

Dec 20, 2025

Dholpur accident

एक के ऊपर एक गिरी कारें (फोटो-पत्रिका)

धौलपुर। सैंपऊ उपखंड के टहरी का पुरा-मालौनीखुर्द क्षेत्र में पार्वती नदी पर बनी पुरानी रपट एक बार फिर बड़े हादसे का कारण बनते-बनते रह गई। कोलारी और खैरागढ़ को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण राजमार्ग पर दो चारपहिया वाहन रपट टूटने के कारण नदी में जा गिरे। हादसे में शामिल वाहन RJ11CA1949 और MP07ZP5694 बताए जा रहे हैं, जो अभी भी नदी में फंसे हुए हैं। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे इसी स्थान पर एक बोलेरो (RJ11UA5746) रपट की खराब स्थिति के कारण पलट गई थी। उस समय भी ग्रामीणों की तत्परता से वाहन में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रपट की हालत लंबे समय से बेहद खराब है और नए पुल के निर्माण कार्य में लगी एजेंसी द्वारा रपट को खोदकर अंदर से कमजोर कर दिया गया है, जिससे यह पूरी तरह खोखली हो चुकी है।

सड़क पर वाहनों का दबाव

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। राजस्थान रोडवेज की बसें, निजी सवारी वाहन, भारी वाहन और 108 एंबुलेंस तक इसी रास्ते से निकलती हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। कोहरे के मौसम में खतरा और बढ़ने की आशंका है।

ग्रामीणों ने घायलों को निकाला कार से बाहर

स्थानीय निवासी डीके कुशवाहा का कहना है कि पुराने पुल की मरम्मत और नए पुल का निर्माण वर्षों से अधर में लटका है। सरकार और प्रशासन की उदासीनता के चलते लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। टहरी का पुरा के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और प्राथमिक सहायता दी।

वैकल्पिक रास्ते की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रपट की तत्काल मरम्मत कराई जाए, नए पुल का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाए और तब तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

Published on:

20 Dec 2025 05:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: पार्वती नदी में एक के ऊपर एक गिरी दो कारें, ग्रामीणों ने घायलों को निकाला बाहर, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

