Dholpur: पार्वती नदी में एक के ऊपर एक गिरी दो कारें, ग्रामीणों ने घायलों को निकाला बाहर, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

स्थानीय लोगों के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे इसी स्थान पर एक बोलेरो (RJ11UA5746) रपट की खराब स्थिति के कारण पलट गई थी। उस समय भी ग्रामीणों की तत्परता से वाहन में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रपट की हालत लंबे समय से बेहद खराब है और नए पुल के निर्माण कार्य में लगी एजेंसी द्वारा रपट को खोदकर अंदर से कमजोर कर दिया गया है, जिससे यह पूरी तरह खोखली हो चुकी है।