बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली राशि, फर्म की भर्ती निरस्त

धौलपुर. जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए एक फर्म को आमांत्रित किया। उक्त फर्म सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाती है। फर्म की ओर से गत दिनों रोजगार कार्यालय में अवकाश के दिन गार्ड भर्ती के लिए बेरोजगारों को आमांत्रित किया। फर्म के लोगों ने यहां बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर करीब 350 रुपए प्रत्येक युवा से लिए, जो कार्यालय परिसर में आया। पैसे लेने की शिकायत जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के पास पहुंचने पर उन्होंने फर्म की गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जिस पर फर्म का एक व्यक्ति दो दिन पहले जिला कलक्टर से कम्पाउंड में मिला। यहां डीएम ने पैसे लेने के मामले पर कड़ी फटकार लगाते हुए रोजगार कार्यालय के जरिए होने वाली कंपनी भर्ती पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जिस पर आनन-फानन में रोजगार कार्यालय उक्त कंपनी की भर्ती पर रोक लगा दी और अब धौलपुर-भरतपुर में विभाग के कैम्पस प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल होने पर बैन कर दिया है।