खास खबर

बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली राशि, फर्म की भर्ती निरस्त

जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए एक फर्म को आमांत्रित किया। उक्त फर्म सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाती है। फर्म की ओर से गत दिनों रोजगार कार्यालय में अवकाश के दिन गार्ड भर्ती के लिए बेरोजगारों को आमांत्रित किया। फर्म के लोगों ने यहां बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर करीब 350 रुपए प्रत्येक युवा से लिए, जो कार्यालय परिसर में आया। पैसे लेने की शिकायत जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के पास पहुंचने पर उन्होंने फर्म की गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 19, 2025

बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली राशि, फर्म की भर्ती निरस्त

- जिला रोजगार कार्यालय कैम्पस का इस्तेमाल कर युवाओं से ली राशि

- शिकायत होने पर डीएम के निर्देश पर विभाग ने धौलपुर-भरतपुर में फर्म को किया प्रतिबंधित

- कमांडेंट बताने वाले शख्स ने सोशल मीडिया पर डाल रखा है वीडियो, दिनभर भ्रमित रहे युवा

धौलपुर. जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए एक फर्म को आमांत्रित किया। उक्त फर्म सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाती है। फर्म की ओर से गत दिनों रोजगार कार्यालय में अवकाश के दिन गार्ड भर्ती के लिए बेरोजगारों को आमांत्रित किया। फर्म के लोगों ने यहां बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर करीब 350 रुपए प्रत्येक युवा से लिए, जो कार्यालय परिसर में आया। पैसे लेने की शिकायत जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के पास पहुंचने पर उन्होंने फर्म की गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जिस पर फर्म का एक व्यक्ति दो दिन पहले जिला कलक्टर से कम्पाउंड में मिला। यहां डीएम ने पैसे लेने के मामले पर कड़ी फटकार लगाते हुए रोजगार कार्यालय के जरिए होने वाली कंपनी भर्ती पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जिस पर आनन-फानन में रोजगार कार्यालय उक्त कंपनी की भर्ती पर रोक लगा दी और अब धौलपुर-भरतपुर में विभाग के कैम्पस प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल होने पर बैन कर दिया है।

उधर, जिले से बड़ी संख्या में बेरोजगार गुरुवार को रोजगार कार्यालय पहुंचे लेकिन यहां उन्हें निराशा हाथ लगी। मालूम हुआ कि फर्म कीओर से 18 दिसम्बर को होने वाली गार्ड की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। दोपहर तक काफी युवा राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, मनियां, बसई नवाब, सैंपऊ और धौलपुर क्षेत्र से पहुंचे, जिन्हें महिला कार्मिक ने भर्ती निरस्त होने की जानकारी दी।

रोजगार कार्यालय में 40 हजार बेरोजगा पंजीकृत

वही, जिला रोजगार कार्यालय में करीब 39 हजार 666 बेरोजगार पंजीकृत है, जिन्होंने जॉब की आस में यहां पर अपनी शैक्षणिक दस्तावेज की जानकारी अंकित करवा रखी है। बेराजगारों को उम्मीद रहती है कि कोई फर्म आएगी तो उन्हें जॉब मिलेगा। लेकिन उक्त घटना के बाद युवाओं में निराशा है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वही, जिले में 5252 बेरोजगारों को सरकार की तरफ से रोजगार भत्ता मिल रहा है। युवक को 4 और युवती को साढ़े चार हजार भत्ता देय होता है।

..खुद को बताता है कमांडेंट

निजी सिक्योरिटी एजेंसीज की ओर से धौलपुर, भरतपुर समेत कई जिलों में भर्ती कराने की प्रक्रिया में शामिल फर्म का एक शख्स स्वयं को कमांडेट बताता है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि उक्त व्यक्ति किस स्तर पर कमांडेंट बताता है जिससे भ्रम की स्थिति बनती है। साथ ही फर्म के विज्ञापन में भी एक केन्द्र सरकार मंत्रालय अंकित करता है। जिससे कई युवा सरकारी फर्म समझ कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

सरकार गिरा रही थी उपलब्धि....

यहां मिली मायूसीसीएम दौरे को लेकर दिनभर अधिकारी और भजपा के पदाधिकारी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहे। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी प्रेस कांफ्रेंस में गुरुवार दोपहर सरकार के दो साल की उपपलब्धि गिना रहे थे। प्रभारी मंत्री ने कि परीक्षाओं में नकल कराने वालों को जेल भेज दिया है और भी कार्रवाई चल रही है। युवाओं को रोजगार देने के आंकड़े पेश किए। इधर, युवा गुरुवार को जिला रोजगार कार्यालय पहुंच कर स्वयं को ठगा महसूस कर रहा था।

- गार्ड की भर्ती जो फर्म कर रही थी, उसकी गंभीर शिकायत मिलने पर उस पर धौलपुर-भरतपुर जिले में सरकारी रोजगार मेलों में एंट्री पर प्रतिबंधित कर दिया है। बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिली थी। जिला कलक्टर के निर्देश पर विभाग के जरिए कंपनी की भर्ती प्रक्रिया पर निरस्त कर दी है। अन्य कंपनियों ने गुरुवार को भर्ती की है।

- विकास कुमार, कार्यवाहक जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर

- जिला रोजगार कार्यालय में कैम्पस प्लेटमेंट के नाम पर फीस और किट के नाम पर पैसे लेने की शिकायत थी। जिस पर फर्म को रोजगार मेला में शामिल नही करने के निर्देश दिए थे।

- श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर

- रोजगार कार्यालय के जरिए भर्ती की खबर सुनकर धौलपुर आए थे। अब बता रहे हैं कि निरस्त कर दी है। लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी। न ही कोई सही तरीके से बता रहा। परेशानी उठानी पड़ रही है। अब बोल रहे हैं कि आईटीआई चले जाओ, जहां मेला लगा है।

- ऋषिकेश, बेरोजगार राजाखेड़ा

- फर्म की भर्ती आज होनी थी। निरस्त कब हो गई, यह अब मालूम हुआ है। अधिकारी मिलते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से पैसा खर्च करके यहां पर आए थे लेकिन अब कह रहे हैं कि नोटिस चस्पा कर दिया है। वह शख्स पहले भी कार्यालय में भर्ती कर चुका है।- गिर्राज, बेरोजगार, परसौदा राजाखेड़ा

19 Dec 2025 07:32 pm

