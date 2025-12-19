कांग्रेस तुष्टिकरण और भाजपा करती है विकास की बात: सीएम

धौलपुर. कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में पांच साल में कोई विकास कार्य नहीं किया। भाजपा सरकार की दो साल की उपलब्धियों को देख प्रदेश के कुछ नेता सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर बुराई करते हैं। इन लोगों को भाजपा सरकार का विकास कार्य और आम व्यक्ति को मिल रही सुविधाएं रास नहीं आ रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बात शुक्रवार को सैंपऊ रोड स्थित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अपने शासन में विकास की बजाय तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। जिसका नतीजा था कि प्रदेश में विकास ठप हो गया। भाजपा सरकार ने विकास पर फोकस किया। राजस्थान में पहले आएदिन पेपर लीक होते थे और युवा निराशा था लेकिन पिछले 2 साल में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है। सीएम ने कहा कि सरकार पांच साल में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। विभिन्न विभागों की लगातार वेकेंसी निकल रही हैं। सीएम ने कहा कि केन्द्र और और राज्य की भाजपा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसे भाजपा ने खत्म करने का कार्य किया है। सम्मेलन में मंच पर गृह राज्य एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम, आत्मनिर्भर भारत के संभाग प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा, भाजपा जिला प्रभारी रवि नैयर, भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, डॉ.शिवचरण कुशवाह, पूर्व विधायक सुखराम कोली व जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, इंदु देवी जाटव, संगठन सह प्रभारी गोविंद सिंह चौधरी व अन्य मंचासीन रहे।