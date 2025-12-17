विजिलेंस टीम की आकस्मिक जांच, सीटों से लापता मिले 50 फीसदी अधिकारी और 317 कार्मिक

- टीम ने 71 उपस्थित पंजीकाएं की जब्त, कार्रवाई से हडक़ंप
- जयपुर विजिलेंस टीम ने कार्यालयों की आकस्मिक जांच
धौलपुर. प्रदेश के मुख्य सचिव के आदेश पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर जिले में मंगलवार को जयपुर से आई विजिलेंस टीम ने सरकारी महकमों में अधिकारी व कर्मचारियों की आकस्मिक जांच की। अलग-अलग टीम सुबह 9.45 मिनट पर दफ्तरों में पहुंच गई। जहां कई कार्यालय में अधिकारी से लेकर कार्मिक अनुपस्थित मिले। इसमें 50 फीसदी अधिकारी सीट से नदारद मिले। जबकि कर्मचारियों करीब 48 फीसदी अनुपस्थित थे। टीम को राजपत्रित 78 अधिकारियों में से 39 अधिकारी और 654 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 317 सीटों से गायब मिले। टीम ने मौके से विभिन्न दफ्तरों से 71 कार्यालय की उपस्थित पंजीकाएं जब्त की हैं। कार्रवाई से सरकारी महकमों में हडक़ंप मच गया। टीम ने वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक (निरीक्षण) केआर मीणा के नेतृत्व में जांच की। टीम में सदस्य शासन उप सचिव सुनील कुमार शर्मा, महेन्द्र कुमार अनुभागाधिकारी, कैलाश मीणा, पुष्कर राज जाटव एवं सुरेन्द्र सिंह शामिल रहे।
शासन उप सचिव शर्मा ने बताया कि टीम ने जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभाग और कार्यालयों का सुबह आकस्मिक एवं भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान 50 फीसदी अधिकारी अनुपस्थित मिले और कार्मिक 48.47 फीसदी रहे। निरीक्षण के दौरान कुल 356 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित मिले।
कमरों पर लटके मिले ताले
टीम जब पहुंची तो कुछ दफ्तर तो खुले भी नहीं थे। कार्यालय पर ताले लटके मिले। टीम यहां इंतजार करती रही। कार्मिक जब आया तो टीम ने सबसे पहले उपस्थित पंजीका को कब्जे में लिया। पूछताछ की तो कार्मिकों में हडक़ंप मच गया। बता दें कि सरकारी दफ्तरों का खुलने का समय सुबह 9.30 और शाम 6 बजे तक का है। कई बाबू और अधिकारी तो लंच के नाम पर 2-2 घंटे लापता हो जाता है। यह लोग शाम को 4 बजे बाद पहुंचते हैं जिससे आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है। टीम को कई दफ्तरों में सफाई तक नहीं मिली। अनुपस्थित मिले कार्मिकों पर नियमों कार्रवाई की जाएगी।
