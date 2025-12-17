17 दिसंबर 2025,

धौलपुर

आरोपित का सुराग नहीं, पीडि़ता का कराया मेडिकल

शहर में कोतवाली थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में नौकरी का झांसा देकर बुलाई एक किशोरी के साथ घिनौनी हरकत करने के आरोपित आरएसी के बर्खास्त सिपाही का दूसरे दिन मंगलवार को भी कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 17, 2025

आरोपित का सुराग नहीं, पीडि़ता का कराया मेडिकल There is no trace of the accused, the victim was medically examined

- बर्खास्त आरएसी सिपाही के घिनौनी करने हरकत का मामला

धौलपुर. शहर में कोतवाली थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में नौकरी का झांसा देकर बुलाई एक किशोरी के साथ घिनौनी हरकत करने के आरोपित आरएसी के बर्खास्त सिपाही का दूसरे दिन मंगलवार को भी कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है। उधर, कोतवाली पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल करा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।

थाना प्रभारी बृजेन्द्र मीना ने बताया कि आरोपित की तलाश जारी है। कुछ जगह दबिश दी लेकिन वह नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पीडि़ता का मेडिकल करा कर पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब रहे कि सोमवार को एक कॉलोनी में पीडि़ता अपने भाई के साथ पहुंची थी। यहां आरोपित बर्खास्त जवान ने घर पर उसके साथ घिनौनी हरकत का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपित बाइक लेकर भाग निकला। जबकि बचाव करने आए महिला व पुरुष को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा।

Published on:

17 Dec 2025 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / आरोपित का सुराग नहीं, पीडि़ता का कराया मेडिकल

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

