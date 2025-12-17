आरोपित का सुराग नहीं, पीडि़ता का कराया मेडिकल

थाना प्रभारी बृजेन्द्र मीना ने बताया कि आरोपित की तलाश जारी है। कुछ जगह दबिश दी लेकिन वह नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पीडि़ता का मेडिकल करा कर पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब रहे कि सोमवार को एक कॉलोनी में पीडि़ता अपने भाई के साथ पहुंची थी। यहां आरोपित बर्खास्त जवान ने घर पर उसके साथ घिनौनी हरकत का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपित बाइक लेकर भाग निकला। जबकि बचाव करने आए महिला व पुरुष को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा।