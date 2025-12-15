बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के वाहन मिला तो कटेगा चालान

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया जा रहा है कि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें। कहा कि चार पहिया वाहन चालक सदैव सीट बेल्ट का उपयोग करेंए निर्धारित क्षमता में वाहन चलाएं तथा क्षमता से अधिक सवारियां ना बैठाए। जिन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है, उन्हें हिदायत दी गई कि वह शीघ्र रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कराएं अन्यथा उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रॉलियों के पीछे विभाग की ओर से नंबर अंकित कराए जाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा यातायात नियमों की जानकारी को लेकर रथ बाड़ी उपखंड में पहुंच। जहां जगह.जगह जागरूकता रथ में लोगों के बीच समझाइश अभियान चलाया। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि सडक़ सुरक्षा जागरूकता रथ बाड़ी उपखंड के प्रमुख चौराहे पर जागरूकता के लिए खड़ा किया गया है।