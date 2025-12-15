किशोरी के चिल्लाने पर भाग निकला आरोपित बर्खास्त जवान

- बचाव में पहुंचे महिला और पुरुष से मारपीट, एक चोटिल
- शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र की कॉलोनी की घटना
- किशोरी को नौकरी दिलाने के बहाने लेकर आया था आरोपित
धौलपुर. शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र की कॉलोनी में सोमवार दोपहर 16 वर्षीय किशोरी के साथ एक व्यक्ति के घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया। किशोरी के चिल्लाने पर आरोपित शख्स बाइक लेकर भाग निकला। एकत्र हुई भीड़ देख घर में मौजूद दो छोटे बच्चों ने गेट बंद कर दिए। पुलिस और लोगों ने समझाइश की लेकिन गेट नहीं खोलने पर तोडकऱ बाहर निकाला। जबकि पीडि़ता को पुलिस थाने ले गई। मौके से भागे व्यक्ति केआरएसी का बर्खास्त जवान होना बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस कहना है कि उक्त व्यक्ति कौन था, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। इस बीच आरोपित के बचाव में आए एक महिला-पुरुष के साथ भीड़ ने पिटाई कर दी। जिसमें एक व्यक्ति चोटिल हो गया। जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। दिए परिवाद पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर रही है।
भाई को कागजात लेने भेजा, पीछे से की गलत हरकत
जिले के एक उपखंड निवासी भाई-बहन को आरोपित व्यक्ति ने किशोरी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर धौलपुर बुलाया। आरोपित दोनों को एक कॉलोनी में अपने घर ले गया। बाद में बड़े भाई को कागज लेने भेज दिया। अकेली बहन के साथ आरोपित ने छेड़छाड़ कर गलत हरकत का प्रयास किया, जिस पर किशोरी ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए। भीड़ देख आरोपित बाइक लेकर भाग निकला। भीड़ देख आरोपित के पुत्र के मासूम दो बच्चों ने घबरा कर गेट बंद कर दिए। सूचना पर कोतवाली पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे और बच्चों को परिजनों को सुपुर्द करवा कर किशोरी को थाने ले गए।
- नाबालिग को बहला-फुसला कर लाने का आरोप है। आरोपित मौके से भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपित बर्खास्त आरएसी सिपाही है या नहीं, फिलहाल जांच का विषय है।
- कृष्णराज जांगिड़, सीओ शहर धौलपुर
