किशोरी के चिल्लाने पर भाग निकला आरोपित बर्खास्त जवान

धौलपुर. शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र की कॉलोनी में सोमवार दोपहर 16 वर्षीय किशोरी के साथ एक व्यक्ति के घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया। किशोरी के चिल्लाने पर आरोपित शख्स बाइक लेकर भाग निकला। एकत्र हुई भीड़ देख घर में मौजूद दो छोटे बच्चों ने गेट बंद कर दिए। पुलिस और लोगों ने समझाइश की लेकिन गेट नहीं खोलने पर तोडकऱ बाहर निकाला। जबकि पीडि़ता को पुलिस थाने ले गई। मौके से भागे व्यक्ति केआरएसी का बर्खास्त जवान होना बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस कहना है कि उक्त व्यक्ति कौन था, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। इस बीच आरोपित के बचाव में आए एक महिला-पुरुष के साथ भीड़ ने पिटाई कर दी। जिसमें एक व्यक्ति चोटिल हो गया। जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। दिए परिवाद पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर रही है।