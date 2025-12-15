लोग पूंछें एक ही सवाल…तोडफ़ोड़ तो की कहां है शहर का विकास

धौलपुर. नगर परिषद के किए अनैतिक कार्य अब तो शहरवासियों के लिए आफत बनती जा रहे हैं। दरअसल अतिक्रमण के नाम पर परिषद ने जगह-जगह तोड़ फोड़ तो कर डाली, लेकिन उन स्थानों को अभी तक विकसित नहीं किया गया, बल्कि तोडफ़ोड़ के बाद अभी भी कई स्थानों पर मलबा पड़ा है। जो लोगों के लिए आफत तो बना ही है, बल्कि यातायात व्यवस्था में भी बाधक बन रहा है।विकास के नाम पर शहर भर में की गई तोडफ़ोड़ शहरवासियों के साथ शहर के लिए भी नासूर बनता जा रहा है। जगह-जगह बिखरा मलबा और उसमें होती गंदगी पहले से ही बदरंग धौलपुर का रंग और फीक कर रहा है, लेकिन नगर परिषद सहित शहर प्रशासन का इस ओर कतई ध्यान नहीं है। बात एक जगह की नहीं शहर के अन्यंत्र स्थानों पर ऐसा ही हालात हैं, मगर सबसे ज्यादा परेशानी पुरानी मंडी चौराहा के पास निर्मित है। जहां अक्रिमण के नाम पर आज से चार माह पहले की गई कच्ची और पक्की दुकानों की तोडफ़ोड़ के बाद न तो पूर्ण रूप से मलबे का उठान किया गया और न ही उक्त स्थान को सुदृढ़ किया गया। सुदृढ़ तो छोडि़ए बल्कि उक्त स्थान पर फैली गंदगी तक को अभी तक सही नहीं कर सके। जिसका परिणाम आज चौराहा स्थित दुकानदार सहित आम राहगीर भुगत रहे हैं। परिषद ने मण्डी चौराहा पर जो दुकानें तोड़ी उस स्थान पर हालत बद से बदतर हो रहे हैं, चहुंओर फैली मिट्टी और उसमें भरा नालियों का गंदा पानी इलाके को दलदलनुमान बना चुका है। जिसमें से उठती दुर्गंध आसपास का वातावरण को जहां दूषित किए है वहीं संकरा रास्ता होने के कारण आवागमन में भी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि परिषद ने तोडफ़ोड़ तो कर दी अब शहर के विकास की ओर उनके कदम कब उठेंगे, या फिर कार्रवाई केवल निजी हित के लिए तोडफ़ोड़ तक ही सीमित थी।