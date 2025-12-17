 राजाखेड़ा उपखंड में विद्युत निगम की लापरवाही जान पर भारी

लंबे समय की वेटिंग के बाद जब कृषक को कृषि कनेक्शन जारी होता है तो वह जितना भी समान निगम देता है उसे जल्द से जल्द खेतों पर पहुंचाकर अपना कनेक्शन चालू करना चाहता है। लेकिन इंस्टालेशन कार्य को निगम में ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। ऐसे में ठेकेदार कार्य को जानबूझकर देरी से कर किसान को परेशान करने का प्रयास करते है। मजबूरन किसान को अपनी सूखती फसलों का हलक तर करने के लिए ठेकेदार के ही लोगो से निजी तौर पर कनेक्शन चालू करवा लिया जाता है और उसके लिए भी उससे मजबूरन भुगतान ले लिया जाता है। जबकि इस कार्य के लिए भुगतान निगम की ओर से ठेकेदारों को दिया जाता है। सरकारी दर से पूरा भूगतान लेने के बाद भी किसान का कार्य आधा अधूरा छोडक़र कनेक्शन जमीन पर ही चालू कर दिया जाता है।कई बार कुछ किसान भी नया बोरिंग करवाते है तो विद्युत लाइन को निजी तौर पर स्थानांतरित करवा लेते हैं और यह जमीन पर रखवा देते है। जो सार्वजनिक मौत के सामान साबित होते है। ऐसे किसानों की संख्या भी बहुतायात में है। अनेक बार फीडर इंचार्ज की मिलीभगत से भी सूखे कुएं के कनेक्शन अवैध तरीके से बेच कर खरीदने वाले के खेतों पर आनन फानन में जमीन पर ही चालू कर दिया जाता है। अभी इसी माह मनियां इलाके मे ऐसा ही एक फर्जीवाडा पकड में आया था जिसकी प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी और प्रकरण खासा सुर्खियों में रहा था।