धौलपुर

होटल और ढाबो पर बिक रही अवैध शराब,8 जने पकड़े

आबकारी दस्ते ने जिले के बाड़ी उपखंड में संत नगर चौराहा बाड़ी रोड पर अवैध तरीके से शराब बिक्री की सूचना पर दबिश दी। दस्ते ने बाड़ी-सैंपऊ बाइपास रोड पर दो होटल समेत अन्य स्थानों पर आकस्मिक कार्रवाई की। दस्ते ने मौके से छह पेटी अवैध शराब और दो डी-फ्रिज जब्त कर आठ जनों को गिरफ्तार किय है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 17, 2025

होटल और ढाबो पर बिक रही अवैध शराब,8 जने पकड़े Illegal liquor being sold at hotels and dhabas, 8 people arrested

- छह पेटी अवैध शराब और दो डी-फ्रिज किए जब्त

- आबकारी दस्ते ने बाड़ी में दी दबिश

धौलपुर. आबकारी दस्ते ने जिले के बाड़ी उपखंड में संत नगर चौराहा बाड़ी रोड पर अवैध तरीके से शराब बिक्री की सूचना पर दबिश दी। दस्ते ने बाड़ी-सैंपऊ बाइपास रोड पर दो होटल समेत अन्य स्थानों पर आकस्मिक कार्रवाई की। दस्ते ने मौके से छह पेटी अवैध शराब और दो डी-फ्रिज जब्त कर आठ जनों को गिरफ्तार किय है। अचानक कार्रवाइ्र से यहां हडक़ंप मच गया और कुछ लोग इधर-उधर हो गए। आबकारी विभाग को इलाके में अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। जिस पर जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में वृत बाड़ी निरीक्षक धर्मवीर पचौरी, प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक बल बाड़ी देवकरण गुर्जर ने मय जाप्ते कार्रवाई को अंजाम दिया।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इलाके में कुछ समय से लगातार अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। जिस पर दस्ते ने चिह्नित होटल कैलादेवी और आकाश यादव होटल व अन्य स्थानों पर शराब रखने और बेचने के मामले में कार्रवाई की। टीम ने पांच मुकदमे दर्ज कर 8 जनों को मौके से गिरफ्तार कर ६ पेटी अवैध शराब जप्त की है। कहा कि आरोपितो ंसे पूछताछ कर बताया कि लगाया जा रहा है कि इस शराब बिक्री और सप्लाई करने में कौन कौन और शामिल हैं।

शहर में भी दिन-रात खुले रहे ठेके

इधर, शहर में लाइसेंसी ठेका दिन-रात खुल रहे हैं। कहने को तो यह ठेका बंद दिखते हैं लेकिन इन ठेकों से रात 8बजे बाद भी आसानी से शराब उपलब्ध है। शहर में कुछ ठेकों की जानकारी पुलिस को भी है। गत दिनों सीओ शहर ने भी संचालकों को बुलाकर समझाइश की और तय समय पर ठेका खोलने और बंद करने की हिदायत दी। लेकिन दो दिन असर दिखा और फिर यह अपने हिसाब से संचालित हो रहे हैं।

धौलपुर

