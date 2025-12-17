होटल और ढाबो पर बिक रही अवैध शराब,8 जने पकड़े

धौलपुर. आबकारी दस्ते ने जिले के बाड़ी उपखंड में संत नगर चौराहा बाड़ी रोड पर अवैध तरीके से शराब बिक्री की सूचना पर दबिश दी। दस्ते ने बाड़ी-सैंपऊ बाइपास रोड पर दो होटल समेत अन्य स्थानों पर आकस्मिक कार्रवाई की। दस्ते ने मौके से छह पेटी अवैध शराब और दो डी-फ्रिज जब्त कर आठ जनों को गिरफ्तार किय है। अचानक कार्रवाइ्र से यहां हडक़ंप मच गया और कुछ लोग इधर-उधर हो गए। आबकारी विभाग को इलाके में अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। जिस पर जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में वृत बाड़ी निरीक्षक धर्मवीर पचौरी, प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक बल बाड़ी देवकरण गुर्जर ने मय जाप्ते कार्रवाई को अंजाम दिया।