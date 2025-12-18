धौलपुर बना जीरो डिफेक्टिव मीटर सर्किल, खराब मीटर बदले

-डिस्कॉम ने आठ माह में 7 हजार 578 खराब मीटरों की जगह लगाए कार्यशील मीटर
-उपभोक्ताओं को अब वास्तविक उपभोग के आधार पर मिलेंगे बिजली बिल
-उपभोक्ताओं को होगी आसानी, डिस्कॉम को भी फायदा
धौलपुर. जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने धौलपुर सर्किल में सभी खराब बिजली मीटरों को बदलकर बड़ी बीते 8 माह के दौरान निगम ने योजनाबद्ध प्रयासों से 7578 उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदलकर नए कार्यशील मीटर लगाए हैं। अब जिले के सभी उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली बिल मिलने लगेगें। डिस्कॉम इन उपभोक्ताओं को अब रीडिंग के आधार पर बिल जारी करना शुरू कर दिया है। धौलपुर सर्किल भी विद्युत निगम की नो डिफेक्टिव मीटर सर्किलों में शामिल हो गया है।बीते आठ माह के दौरान धौलपुर डिस्कॉम ने धौलपुर सर्किल में खराब सभी बिजली मीटरों को बदल दिया है। डिस्कॉम ने योजनाबद्ध तरीके से इन माहों में 7578 उपभोक्ताओं के खराब मीटरों को बदलकर विशेष कार्यशील मीटर भी लगा दिए हैं। जिस कारण अब जिले के उपभोक्तओं को वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिजली बिल मिला करेगा। इससे ना सिर्फ उपभोक्ताओं को आसानी होगी तो वहीं डिस्कॉम को भी फायदा होगा।
धौलपुर सर्किल में पिछले कुछ माहों से उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के लिए यह खराब मीटर परेशानी का सबब बने हुए थे। देखा जाए तो जब मीटर खराब होते हैं तो निगम को जो वास्तविक उपभोग की बजाय औसत उपभोग के आधार पर बिल जारी करने पड़ते हैं। दो माह से अधिक समय तक यह खराब रहता है तो डिस्कॉम को विद्युत शुल्क में नियमानुसार छूट भी संबंधित उपभोक्ता को देनी होती है। वहीं उपभोक्ता के लिए एवरेज बिल सिरदर्दी बना रहता है। ऐसे में इस समस्या से मुक्त होने से विद्युत वितरण निगम और उपभोक्ता दोनों को राहत मिलेगी और उपभोक्ता को बिल संशोधन के लिए धौलपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
दिसम्बर प्रारंभ होते हासिल की सफलता
अब अगर जयपुर विद्युत विरण निगम की 18 सर्किलों की बात करें तो इनमें से 14 सर्किल डिफेक्टिव मीटर मुक्त हो चुकी हैं। जिनमें से धौलपुर जिले ने यह सफलता दिसम्बर माह के शुरुआती दिनों ही हासिल कर ली। जिसके लिए विद्युत वितरण निगमों की अध्यक्ष आरती डोगरा ने कार्यवाहक एसई विवेक शर्मा की सराहना की। जून एवं जुलाई माह में 8 सर्किल कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर सिटी सर्किल नॉर्थ एवं साउथ, जयपुर जिला सर्किल नॉर्थ तथा दौसा सर्किल को जीरो डिफेक्टिव मीटर बनाया गया था। दिसम्बर माह की शुरूआत में धौलपुर सर्किल भी इस सूची मे शामिल हो गया। इसके बाद सवाई माधोपुर, कोटपूतली, भिवाड़ी, भरतपुर और करौली सर्किल भी जीरो डिफेक्टिव मीटर हो गए हैं।
मीटर बदल निगम के बचाए 4.50 लाख
मीटर के खराब रहने से डिस्कॉम के राजस्व पर प्रतिकूल असर पडता है। लगातार दो माह से अधिक समय तक मीटर डिफेक्टिव होने की स्थिति में डिस्कॉम को उपभोक्ता को विद्युत शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट देनी होती है। जिले में गत वर्ष की बजाय इस वर्ष समय पर डिफेक्टिव मीटर बदलने के कारण विद्युत निगम ने 4 लाख 50 हजार रुपए की बचत की है साथ ही उपभोक्ताओं को भी वास्तविक उपभोग का बिल मिलने से राहत मिली है। इस वर्ष अप्रेल माह से नवम्बर माह की अवधि में कुल 7578 उपभोक्ताओं के यहां क्रियाशील मीटर लगाए गए हैं।
फैक्ट फाइलकुल उपभोक्ता. 1,57,330घरेलू श्रेणी: 132891घरेलू: 9222कृषि: 11803औघोगिक: 2798अन्य: 616-------बदले गए मीटरघरेलू सिंगल फेज (ग्रामीण): 6252घरेलू सिंगल फेज (शहरी): 621थ्री फेज (कृषि): 444थ्री फेज (गैर कृषि): 261धौलपुर डिफेक्टिव मीटर सर्किल बन गई है।
आठ माह में सभी चार श्रेणियों में खराब 7578 मीटर बदल दिए हैं। अब 7 सब डिवीजन में एक भी उपभोक्ता के यहां खराब मीटर नहीं हैं। जो खराब हो रहे हैं उन्हें तुरंत बदला जा रहा है।
-विवेक शर्मा, कार्यवाहक अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम
