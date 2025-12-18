धौलपुर बना जीरो डिफेक्टिव मीटर सर्किल, खराब मीटर बदले

धौलपुर. जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने धौलपुर सर्किल में सभी खराब बिजली मीटरों को बदलकर बड़ी बीते 8 माह के दौरान निगम ने योजनाबद्ध प्रयासों से 7578 उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदलकर नए कार्यशील मीटर लगाए हैं। अब जिले के सभी उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली बिल मिलने लगेगें। डिस्कॉम इन उपभोक्ताओं को अब रीडिंग के आधार पर बिल जारी करना शुरू कर दिया है। धौलपुर सर्किल भी विद्युत निगम की नो डिफेक्टिव मीटर सर्किलों में शामिल हो गया है।बीते आठ माह के दौरान धौलपुर डिस्कॉम ने धौलपुर सर्किल में खराब सभी बिजली मीटरों को बदल दिया है। डिस्कॉम ने योजनाबद्ध तरीके से इन माहों में 7578 उपभोक्ताओं के खराब मीटरों को बदलकर विशेष कार्यशील मीटर भी लगा दिए हैं। जिस कारण अब जिले के उपभोक्तओं को वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिजली बिल मिला करेगा। इससे ना सिर्फ उपभोक्ताओं को आसानी होगी तो वहीं डिस्कॉम को भी फायदा होगा।