राजाखेड़ा विधानसभा में अब 2 लाख से अधिक मतदाता

राजनीतिक दलों के साथ साझा किया पूरा मसौदामतदाता सूचियों का हुआ प्रारूप प्रकाशन
dholpur, राजाखेड़ा. एसआइआर प्रक्रिया के बाद 16 दिसम्बर को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया। इसको लेकर मंगलवार को राजाखेड़ा विधानसभा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी राजाखेड़ा सुशीला मीणा ने राष्ट्रीय व राज्यस्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व बीएलए के साथ बैठक आयोजित कर प्रत्येक राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को अंतिम प्रकाशन के बीच की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
विधानसभा के प्रत्येक मतदान केंद्र पर गणना चरण के दौरान अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मय उनके कारण बीएलओ, राजनीतिक दलों के नियुक्त बीएलए को उपलब्ध कराई गई। जिससे वे इस सूची का अवलोकन कर गणना प्रपत्रों की प्राप्ति का कारण जान सके तथा इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई कर सके।
एसआइआर प्रारंभ होने से पूर्व राजाखेड़ा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 222920 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे, लेकिन गणना चरण के दौरान कुल 209055 मतदाताओं ने ही अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाए गए हैं, जिनका नाम 16 दिसंबर को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिया है, गणना चरण के दौरान कुल 13865 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे हें।
अप्राप्त गणना प्रपत्र में मृत मतदाता 2981, स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाता 8480, अनुपस्थित मतदाता 1361, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता 852 तथा अन्य मतदाता 191 हैं।मीणा ने बताया कि राजाखेड़ा विधानसभा में मतदाताओं की सुविधा के लिए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले सभी बूथों का भी पुनर्गठन किया गया है, पूर्व में राजाखेड़ा विधानसभा में कुल 231 मतदान केंद्र थे, जिनका पुनर्गठन/सुव्यवस्थीकरण कर 26 नवीन मतदान केंद्र सृजित किए गए हैं। जिससे विधानसभा क्षेत्र में कुल 257 मतदान केंद्र हो गए हैं।
बनाए गए 26 नवीन बूथ
नए मतदान केंद्र-महात्मा गांधी विद्यालय दायां भाग बोथपुरा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवानी शंकर का पुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्य भाग मनियां, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयेरा का पुरा जाटवान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दायां भाग डंडोली, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खंड प्राथमिक बिरौंधा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दायां भाग सहजपुर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय परसोंदा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दायां भाग विचोला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दायां भाग कुसैड़ा गुजरान, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खूबीपूरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दायां भाग चौधरी का पुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दायां भाग अनंदापुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दायां भाग ढोड़ी का पुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दायां भाग देवदास का पुरा, महात्मा गांधी विद्यालय बेसिक मध्य भाग राजाखेड़ा, डीएस पब्लिक स्कूल बाय भाग राजाखेड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नयागांव राजाखेड़ा, महात्मा गांधी विद्यालय बायां भाग अंबरपुर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीपाल की घड़ी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दायां भाग शेखपुर सिलावट, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जरगा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दांया भाग गढ़ी करीलपुर, महात्मा गांधी विद्यालय दायां भाग मरैना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दायां भाग अतरौली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुर दायां भाग होंगे
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग