विवाहिता की कुएं में गिरकर संदिग्ध मौत

dholpur, राजाखेड़ा उपखंड के चम्बल तटवर्ती ग्राम पंचायत बसई घीयाराम के ग्राम दगरा में 30 वर्षीय विवाहिता मुनेश पत्नी अचल सिंह की कुएं में गिरकर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। मुनेश अपने पीछे एक चार वर्षीय मासूम पुत्र और डेढ वर्ष की पुत्री छोड़ गई है। मृतका का पति अचल सिंह दिल्ली में मार्बल टाइल्स का काम करता था जो कि इस समय दिल्ली में ही था। जिसको सूचना देकर बुलाया गया। शव को शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय के शव गृह में रखवाया गया जिसे बाद में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया गया।