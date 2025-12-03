विवाहिता की कुएं में गिरकर संदिग्ध मौत

dholpur, राजाखेड़ा उपखंड के चम्बल तटवर्ती ग्राम पंचायत बसई घीयाराम के ग्राम दगरा में 30 वर्षीय विवाहिता मुनेश पत्नी अचल सिंह की कुएं में गिरकर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। मुनेश अपने पीछे एक चार वर्षीय मासूम पुत्र और डेढ वर्ष की पुत्री छोड़ गई है। मृतका का पति अचल सिंह दिल्ली में मार्बल टाइल्स का काम करता था जो कि इस समय दिल्ली में ही था। जिसको सूचना देकर बुलाया गया। शव को शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय के शव गृह में रखवाया गया जिसे बाद में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया गया।
परिजनों के अनुसार मुनेश एवं उसकी छोटी बहन तनु की शादी दगरा ग्राम में ही अचल सिंह एवं उसके छोटे भाई प्रवीण के साथ हुई थी। अचल सिंह दिल्ली और उसका छोटा भाई प्रवीण गांव में खेती-बाड़ी का कार्य करता है । ग्रमीणो के अनुसार दोनों बहनों में मामूली वाद विवाद झगड़ा हो गया था इसके बाद में ही मुनेश ने पास में बने हुए में छलांग लगा दी। वहीं परिजनों ने थाने में लिखित दी गई तहरीर में मुनेश का कुएं में पैर फिसल कर गिरना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
