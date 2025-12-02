घर लौट रहे अधेड़ को स्लीपर कोच बस ने रौंदा, मौत

जानकारी के अनुसार उपखंड क्षेत्र के गांव परौआ से एक बारात आगरा खंदोली के लिए गई थी। ाबारात में कम्मोद सिंह पुत्र रामजीलाल ब्राह्मण निवासी परौआ हाल निवासी सीओ ऑफिस के सामने सैंपऊ भी गया था। सोमवार देर रात बारात गांव के लिए वापस लौटी, इसी दरमियान करीब रात 11.15 बजे कम्मोद अपने साथी अमर सिंह के साथ हाइवे संख्या 123 पर कदमखंडी मंदिर के पास उतर गया और रोड पार कर घर जाने के लिए फुटपाथ पर खड़ा हो गया। इस बीच धौलपुर की तरफ से आ रही वीडियो कोच बस ने टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी ने घटना की सूचना एंबुलेंस को सूचना दी। जिस पर उसे सीएचसी और फिर धौलपुर ले गए। धौलपुर से भी गंभीर हालात को देखते हुए हायर सेंटर रैफर कर दिया। आगरा ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक के शब को देर रात पुलिस ने सीएचसी की मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दी। मंगलवार सुबह परिजनों की दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अचानक हुई घटना से परिवार में कोहराम मच गया। उधर, थाना प्रभारी प्रमेन्द्र रावत ने बताया कि परिजनों को शव सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है।