धौलपुर

लूट के आरोपितों का सिर मुंडाकर निकाला जुलूस

निहालगंज थाना पुलिस ने लूट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों का सिर मुंडवाकर जुलूस निकाला और आरोपियों को पैदल ही कोर्ट तक ले गए।

less than 1 minute read
धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 03, 2025

धौलपुर.निहालगंज थाना पुलिस ने लूट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों का सिर मुंडवाकर जुलूस निकाला और आरोपियों को पैदल ही कोर्ट तक ले गए।जानकारी के अनुसार वर्तमान ओंडेला सदर और गेंदापुरा सरमथुरा निवासी कल्याण सिंह ने निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

मामला 30 नवंबर का ही बताया जा रहा है। कल्याण सिंह ने बताया था कि तीन लडक़ों ने उनके साथ मारपीट कर 14,000 रुपए छीन लिए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीओ कृष्णराज जांगिड़ के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की। गहन जांच के बादए पुलिस ने 2 दिसंबरए 2025 को दो मुख्य आरोपियों मोहित (20) पुत्र कमलसिंह जाटव और उत्तम (20) पुत्र रामबाबू जाटव को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बादए बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बुधवार को कोर्ट में पेशी से पहले निहालगंज पुलिस दोनों आरोपियों के सिर मुंडवाकर उन्हें थाने से कोर्ट तक बाजार में जुलूस के रूप में पैदल लेकर गई।

