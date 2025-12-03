लूट के आरोपितों का सिर मुंडाकर निकाला जुलूस

मामला 30 नवंबर का ही बताया जा रहा है। कल्याण सिंह ने बताया था कि तीन लडक़ों ने उनके साथ मारपीट कर 14,000 रुपए छीन लिए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीओ कृष्णराज जांगिड़ के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की। गहन जांच के बादए पुलिस ने 2 दिसंबरए 2025 को दो मुख्य आरोपियों मोहित (20) पुत्र कमलसिंह जाटव और उत्तम (20) पुत्र रामबाबू जाटव को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बादए बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बुधवार को कोर्ट में पेशी से पहले निहालगंज पुलिस दोनों आरोपियों के सिर मुंडवाकर उन्हें थाने से कोर्ट तक बाजार में जुलूस के रूप में पैदल लेकर गई।