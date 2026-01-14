मैरिज गार्डनों पर लाखों का कर…नगर परिसद बेखबर

धौलपुर. शहर में संचालित मैरिज गार्डन संचालक यूडी टैक्स के नाम पर नगर परिषद को ठेंगा दिखा रहे हैं। इन मैरिज गार्डन संचालकों ने सालों से टेक्स के नाम पर एक रुपए तक जमा नहीं कराया है। इनमें से भार्गव वाटिका पर तो 45लाख से ज्यादा का कर निकल रहा है,तो कई गार्डन ऐसे भी हैं जिन पर भी लाखों का टैक्स बकाया है। इन मैरिज गार्डनों पर कार्रवाई को लेकर जयपुर डीएलवी से मिले आदेशों के बाद भी नगर परिषद अभी तक ऐसे गार्डनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है।शहर में संचालित होने वाले मैरिज गार्डनों के खिलाफ नगर परिषद ने गत वर्ष अभियान चलाया था। इस दौरान 30 मैरिज गार्डनों सहित २०० प्रतिष्ठानों को शहरी विकास कर जमा कराने को नोटिस थमाए गए थे। जिसके बाद लगभग 10 मैरिज गार्डनों और प्रतिष्ठान संचालकों ने ८० लाख का कर भी जमा कराया, लेकिन समय के साथ परिषद का यह अभियान ठण्डे बस्ते में जाता दिख रहा है। यही कारण है कि शहर की बड़ी-बड़ी मछलियां जिन पर लाखों का कर्ज है, अभी भी परिषद की पकड़ से दूर बने हुए हैं। पैलेस रोड पर संचालित होने वाली भार्गव वाटिका पर 45 लाख से ज्यादा का शहरी विकास कर निकल रहा है। बताया जाता है कि 2007से संचालत इस वाटिका संचालक ने अभी तक परिषद में टैक्स के नाम पर एक रुपया भी जमा नहीं कराया है। तो वहीं स्टेशन रोड स्थित कमल होटल पर 7से 8 लाख का यूटी टैक्स निकल रहा है। जानकारी के अनुसार गार्डनों पर निकल रहे यूडी टैक्स की फाइल को डीएलवी जयपुर ऑफिस भी भेजा गया था, जहां से जांच पड़ताल के बाद इन गार्डनों पर कार्रवाई के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन आदेशों के बाद भी अभी तक नगर परिषद ऐसे मैरजि गार्डनों सहित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा, जिन पर लाखों का बकाया है।