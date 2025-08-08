मचकुंड मेला: लाखों की संख्या में आएंगे श्रद्धालु, सडक़ खस्ता और पसरा अंधेरा

धौलपुर. उत्तर भारत के प्रमुख मेलों में शुमार देवछठ का मेला नजदीक है। लेकिन मचकुण्ड रोड की हालत खराब बनी हुई है। सडक़ खस्ताहाल हे तो मचकुण्ड सरोवर पर भी व्यवस्थाएं अस्तव्यस्त हैं। हाल ये है कि सफाई के लिए मात्र एक कर्मचारी लगा है जबकि मचकुण्ड का विशाल परिसर है और सफाई भी नहीं हो पा रही है। देर शाम होते ही यहां पर अंधेरा पसर जाता है, जिससे शाम के समय लोग यहां आने से अब बचते हैं। जबकि किसी समय यहां पर देर शाम तक लोगों को जमावाडा रहता था और लाइड एण्ंड साउंड शो और रंगीन फव्वारे का आनंद उठाते थे। लेकिन अब यह बीती बात हो चुकी है। मचकुण्ड सरोवर पर अलग-अलग एजेंसियों पर कार्य है और सभी एक-दूसरे पर जिम्मा टाल देती है। असर धार्मिक पर्यटन स्थल पर पड़ रहा है। जबकि यह तीर्थों के भांजे के रूप में प्रसिद्ध है। विशेषकर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और पूर्वी राजस्थान में खासा विख्यात है।