रात्रि को दवाई नहीं…पर कहीं भी कभी भी मिल जाएगी शराब

शहर में किसी बीमार व्यक्ति को दवाई हर जगह न मिले...लेकिन शराब कभी भी और कहीं भी मिल जाएगी। यह कटु सत्य है...लेकिन है सत्य। आबकारी नियमानुसार शराब के ठेके खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक का है। जिसके पालन को सरकार भी सख्त है और समय-समय पर आबकारी विभाग को हिदायत भी दी जाती है। लेकिन शहर से लेकर देहातों तक में इस नियम का पालन कराने वाला कोई नहीं दिख रहा। हालात यह है कि सुबह 10 बजे और रात्रि 8बजे ठेका बंद होने के बाद भी शराब की बिक्री अवैध तरीके पर की जा रही है। सुबह से ही शराब लेने वालों का जमावड़ा ठेकों पर दिखाई देने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवैध समय में शराब बेचने से शराब माफिया को दोगुना फायदा होता है। एक तो ठेका बंद होने के बाद शराब की बिक्री देर रात तक जारी रहती है और दूसरा शराब पर प्रिंट रेट से भी ज्यादा राशि शराब माफिया वसूल करता है। जानकारी के अनुसार एक पव्वा पर20रुपए तो अध्धी पर40 रुपए और बोतल पर 60 से 70 रुपए अतिरिक्त वसूले जाते हैं।