-प्रतियोगी परीक्षार्थियों के रोडवेज बसों में फ्री सेवा के नियमों में बदलाव की तैयारी

प्रतियोगी परीक्षाओं में शिरकत करने वाले परीक्षार्थियों को रोडवेज मुफ्त यात्रा कराती है, लेकिन विगत दिनों से फ्री यात्रा योजना का दुरुपयोग सामने आने के कारण राजस्थान रोडवेज ने इसमें फेरबदल करते प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की फ्री यात्रा सुविधा को अधिक सुव्यवस्थित बनाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अब परीक्षार्थियों को फ्री बस सेवा का लाभ लेने के लिए नए नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसके तहत रोडवेज प्रशासन ने परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य करने जा रहा है। राजस्थान रोडवेज की यह पहल निश्चित रूप से राज्य के लाखों छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगी।