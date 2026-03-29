कृषि उपज मंडी में एक लैब, दूसरी खराब होने से किसान परेशान, जांच में देरी

धौलपुर. मंडियों में इन दिनों किसान फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आकर उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। मंडी में फसल जांच के लिए एक ही लैब है जिस पर बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल के नमूना जांच करवा रहे हैं लेकिन समय अधिक लगने से धरती पुत्र धूप में खड़े-खड़े परेशान हो रहा है। यहां पानी और छाव की कोई व्यवस्था नहीं है। देरी के चलते किसान बीते सप्ताह में दो दफा अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उधर, मंडी प्रशासन का कहना है कि पार्ट्स मंगवाए जा रहे हैं, अगले सप्ताह तक दूसरी लैब शुरू होने से समय पर दूर होगी। बताया जा रहा है कि मशीन का पार्ट्स बेंग्लुरु से मंगवाया जा रहा है जिसमें समय लग रहा है। मंडी में इन दिनों सरसों की आवक है। प्रतिदिन करीब 10 हजार बैग पहुंच रहे हैं। मार्च क्लोंजिंग के चलते प्रशासन और अन्य वित्तीय एजेंसी भी मंडी के लेनदेन पर नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं, मंडी प्रशासन हो रहे अतिक्रमण पर जल्द कार्रवाई करेगा। कहना है कि समझाइश की जा रही है, नहीं तो फिर प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी।