ओवरलोड वाहनों को रोका और खतरों से कराया वाकिफ, दो दर्जन वाहनों के काटे चालान

परिवहन विभाग में चलाया समझाइश अभियान
धौलपुर. जिले में इन दिनों मेलों का दौर है। ऐसे में जिले के साथ बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालु ट्रेक्टर-ट्रॉली और पिकअप इत्यादि से आ रहे हैं। जिस पर जिला परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग की ओर से मंगलवार के शहर में प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं से भरे ओवरलोड वाहनों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। लोगों को सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी और खतरों से वाकिफ कराया।
जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के निर्देशन पर निगरानी दलों ने माल वाहनों का यात्री वाहनों के रूप में उपयोग करने वाले चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया। निरीक्षकों ने ऐसे वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि वे माल वाहन का यात्री वाहन में उपयोग करते हुए पाए गए तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा ऐसे वाहनों को विभाग की ओार से सीज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि ऐसी वाहनों से दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी के नियमों की भी अवहेलना मानी जाती है। विभाग ने दो दर्जन से अधिक वाहनों के चालान भी किए गए। विभाग की ओर से अभियान निरंतर रूप से जारी रहेगा।