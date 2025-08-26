ओवरलोड वाहनों को रोका और खतरों से कराया वाकिफ, दो दर्जन वाहनों के काटे चालान

धौलपुर. जिले में इन दिनों मेलों का दौर है। ऐसे में जिले के साथ बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालु ट्रेक्टर-ट्रॉली और पिकअप इत्यादि से आ रहे हैं। जिस पर जिला परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग की ओर से मंगलवार के शहर में प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं से भरे ओवरलोड वाहनों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। लोगों को सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी और खतरों से वाकिफ कराया।