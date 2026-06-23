Dholpur: प्रशासनिक अधिकारी समेत कई विभागों में नहीं स्थाई अधिकारी, कार्यवाहकों के भरोसे विभाग

हाल में धौलपुर एसडीएम कर्मवीर सिंह का तबादला नवीन जिले बलोतरा के सिणधरी में हुआ था जबकि भरतपुर जिले के पहाड़ी एसडीएम मुकुल दीक्षित को धौलपुर लगाया था। लेकिन आरएएस अधिकारी ने धौलपुर ज्वाइन नहीं किया और इस बीच एसडीएम धौलपुर रिलीव हो गए। अब गत 19 जून को राज्य सरकार ने 178 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। जिसमें आरएएस अधिकारी दीक्षित का पूर्व का तबादला निरस्त करते हुए अब भरतपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त पद पर किया गया है। जिससे फिर से मुख्यालय पर धौलपुर एसडीएम का पद रिक्त हो गया। फिलहाल व्यवस्था बतौर बसेड़ी एसडीएम सुरेन्द्र प्रसाद पर अतिरिक्त प्रभार बना हुआ है। इसी तरह सैंपऊ एसडीएम बंशीधर योगी के सेवानिवृत होने के बाद यहां लगाए आरएएस अधिकारी ने भी ज्वाइन नहीं किया है। जिस पर सैंपऊ अतिरिक्त चार्ज बाड़ी एसडीएम पर बना हुआ है।