परिषद के विकास के दावे खोखले, शहर की सडक़ों से लेकर चैम्बर और नालों का हाल बेहाल

तत्कालीन नगर आयुक्त अशोक शर्मा ने शहरवासियों को सपना दिखाते हुए विकास के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन हुआ इसके उलट। शहर का विकास नहीं हो सका, लेकिन परिषद के कर्मचारी और अधिकारी अपना विकास करते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ गए, और इसी भ्रष्टाचार की जांच की आंच नगर आयुक्त तक भी पहुंचने से उन्हें भी अपना पद त्यागना पड़ा। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान और उनके जाने, बोर्ड भंग और प्रशासन पर परिषद की बोगडोर आने के बाद भी शहर में कोई भी विकास कार्य नहीं हो सका। आलम यह है कि शहर के प्रत्येक सडक़ें गड्ढों में लुप्त हो चुकी हैं और सुबह से लेकर शाम तक लोगों को धूल की सौगात स्वरूप बीमारियां बांट रही हैं। नगर परिषद ने उस समय 25 करोड़ रुपए खर्च कर विकास करने की बात की, लेकिन काम 25 लाख तक नहीं हो सका। इसमें से 12 करोड़ रुपए चौक चैम्बरों और नालों पर खर्च करने तो 13 करोड़ रुपए शहर की सडक़ों सहित सौंदर्यीकरण कराने का दंभ भरा था, लेकिन पांच से छह माह बाद भी अभी तक सडक़ निर्माण तो दूर सडक़ निर्माण के लिए बजट ही सेंशन नहीं हो सका है। कारण सडक़ निर्माण की फाइल जयपुर डीएलबी में ही अटकी पड़ी है।