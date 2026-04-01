राजकीय स्कूल की पट्टियां भरभरा कर गिरीं, घटना रात्रि में घटित होने पर टला बड़ा हादसा

व्याख्याता हरदयाल मीणा ने बताया कि कस्बा के राउमा विद्यालय में दो दिन पूर्व आधी रात्रि को बरामदे की ग्यारह पट्टियां एक साथ टूटकर भरभराकर गिर पड़ीं। सुबह स्कूल में पहुंचने के बाद शिक्षकों ने पट्टियां टूटी देखी तो सीसीटीवी कैमरे में पड़ताल की गई। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रात्रि 12 बजकर 52 मिनट पर बरामदे की ग्यारह पट्टियां एक साथ गिरती दिखाई दीं। हालांकि पट्टियां पहले से क्षतिग्रस्त नहीं थीं, लेकिन बारिश का पानी भरने के कारण क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, हालांकि रात्रि में स्कूल सूना होने के कारण हादसा टल गया है। फिर भी शिक्षा विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट बनाकर भेज दी है।