18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

बजरी माफिया में मचा हडक़ंप, शहर पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई

पुलिस ने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अचानक हुई कार्रवाई से माफिया में हडक़ंप मच गया। पुलिस ने चंबल बजरी लदी एक दर्जन ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को जप्त किया है। कार्रवाई के चलते शहरी क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन कर रहे माफिया के लोग कच्चे रास्तों से भाग खड़े हुए। उक्त कार्रवाई में डीएसटी, थाना सदर, थाना निहालगंज एवं थाना कोतवाली की टीम और अधिकारी शामिल रहे।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 18, 2026

हाइवे किनारे सरकारी जमीन पर भूमाफिया की निगाहें, कब्जे की नीयत से डाला गैंगसा का कचरा Land mafia eyes government land along highway, dumps gangster waste with intent to occupy it

धौलपुर. पुलिस ने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अचानक हुई कार्रवाई से माफिया में हडक़ंप मच गया। पुलिस ने चंबल बजरी लदी एक दर्जन ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को जप्त किया है। कार्रवाई के चलते शहरी क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन कर रहे माफिया के लोग कच्चे रास्तों से भाग खड़े हुए। उक्त कार्रवाई में डीएसटी, थाना सदर, थाना निहालगंज एवं थाना कोतवाली की टीम और अधिकारी शामिल रहे।

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना सदर क्षेत्र के घेर, भमरोली, साहनपुर समेत चम्बल नदी के घाटों से चोरी-छिपे बजरी खनन कर टे्रक्टर.ट्रॉलियों के माध्यम से परिवहन किया जा रहा। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार कर विभिन्न टीमों को तैनात किया और चम्बल घाटों तथा कच्चे रास्तों पर घेराबंदी की। अचानक पुलिस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हडक़ंप मच गया। पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए माफिया ऊबड़-खाबड़ जमीन और खेतों का फायदा उठाकर ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को मौके पर छोडक़र फरार हो गए। पुलिस टीमों ने मौके से चम्बल बजरी से भरी 12 ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को कब्जे में लिया। कार्रवाई को लेकर सदर थाना धौलपुर ने मामला दर्ज किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 06:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बजरी माफिया में मचा हडक़ंप, शहर पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फरार सरगना वीडियो गिरफ्तार, एक दर्जन वारदातें कबूली

फरार सरगना वीडियो गिरफ्तार, एक दर्जन वारदातें कबूली Fugitive gang leader arrested, confessed to a dozen crimes
धौलपुर

हाइवे किनारे सरकारी जमीन पर भूमाफिया की निगाहें, कब्जे की नीयत से डाला गैंगसा का कचरा

हाइवे किनारे सरकारी जमीन पर भूमाफिया की निगाहें, कब्जे की नीयत से डाला गैंगसा का कचरा Land mafia eyes government land along highway, dumps gangster waste with intent to occupy it
धौलपुर

Crime: वो गैर मर्द से…अवैध संबंध के शक में पागल हुआ पति, बंद कमरे में 3 दिन तक पत्नी को... सच ने फैला दी सनसनी

धौलपुर

टाइगर रिजर्व में आया नया मेहमान, कैद हुई तस्वीर

टाइगर रिजर्व में आया नया मेहमान, कैद हुई तस्वीर A new guest arrived at the Tiger Reserve, picture captured
धौलपुर

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर: बाघिन टी-117 के साथ दिखा नन्हा शावक, बढ़ी टाइगरों की संख्या

Dholpur-Karauli Tiger Reserve
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.