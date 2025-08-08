जान हथेली पर रख करते कार्य फिर भी फिर भी भूखा रहता परिवार

कर्मचारियों ने कहा कि कौनसा पल हमारी जिंदगी का आखिरी पल हो नहीं पता फिर भी हमारे परिवार अल्प मजदूरी भी पूरी नहीं मिलने के कारण दो जून की सूखी रोटी को भी तरस रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया की कंपनी प्रबंधन के समक्ष बार-बार मांगें रखने के बावजूद न तो वेतन वृद्धि की गई और न ही लंबित एरियर का भुगतान किया गया। एफआरटी टीम ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं वे कार्य नहीं करेंगे और इस दौरान जो भी बिजली व्यवस्था बाधित होगी, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। एफआरटी टीम ने सौंपे गए पत्र में उल्लेख किया कि शनिवार दोपहर 12:00 बजे से सभी सदस्य कार्य से विरत रहेंगे। टीम के सदस्यों रामप्रसाद वर्मा, रमेश कुमावत, विनोद, रविशंकर और विपिन कुमार, गौरव ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर कार्य बहिष्कार की घोषणा की। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन प्रबंधन लगातार अनदेखी कर रहा है। यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।