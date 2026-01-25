जनगणना दो फेज में, 16 मई से शुरुआत, पहले गिनेंगे मकान

राज्य में जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत 16 मई माह से प्रारंभ होगी। जिसको लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रेनिंग अगले माह यानी फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है। जनगणना के काम में जिले भर में करीब 3 हजार अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी जो कि घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। इसके अलावा जनगणना कार्यक्रम के दौरान कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों का करीब सवा साल तक स्थानांतरण भी नहीं हो सकेगा। इसमें कलक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहरी निकायों के आयुक्त, जनगणना में प्रगणक लगे शिक्षक, पटवारी और ग्राम सेवक शामिल रहेंगे। हां अगर किसी विशेष परिस्थिति बनने पर ही इन अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा।