अवैध खनन को लेकर नकसोदा के जंगल में कार्रवाई, तीन माफिया गिरफ्तार

सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि नकसोदा गांव के पास जंगल में अवैध रूप से खनन हो रहा है। उक्त सूचना के पुख्ता होने पर टीम बनाकर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक हाइड्रा मशीन, एक कंप्रेसर मशीन के साथ 6 पत्थर ब्लॉक से भरी ट्रैक्टर-ट्राली जप्त की है। कार्रवाई के दौरान तीन आरोपी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनमें महाराज सिंह पुत्र भंवर सिंह मीणा और विजय सिंह पुत्र भंवर सिंह मीणा के साथ श्यामवीर पुत्र रमसई मीणा हैं। तीनों आरोपी कांकरई गांव निवासी हैं। आरोपियों की खिलाफ अवैध वन्य संरक्षण अधिनियम और अवैध खनन अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है।