धौलपुर

अवैध खनन को लेकर नकसोदा के जंगल में कार्रवाई, तीन माफिया गिरफ्तार

बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन को लेकर नकसोदा गांव के पास जंगल में छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई में एक हाइड्रा मशीन, एक कंप्रेसर मशीन और आधा दर्जन पत्थर ब्लॉक से भरी ट्रैक्टर-ट्रालियों को जप्त किया है साथ में पुलिस के हाथ मौके से अवैध खनन में लिप्त तीन आरोपी भी हाथ लगे हैं। जिनके खिलाफ अवैध खनन अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है।

Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 04, 2026

अवैध खनन को लेकर नकसोदा के जंगल में कार्रवाई, तीन माफिया गिरफ्तार Three mafias arrested in Naksoda forest for illegal mining

हाइड्रा मशीन,एक कंप्रेसर और छह पत्थर ब्लॉक से भरी ट्रॉली जप्त

dholpur, बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन को लेकर नकसोदा गांव के पास जंगल में छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई में एक हाइड्रा मशीन, एक कंप्रेसर मशीन और आधा दर्जन पत्थर ब्लॉक से भरी ट्रैक्टर-ट्रालियों को जप्त किया है साथ में पुलिस के हाथ मौके से अवैध खनन में लिप्त तीन आरोपी भी हाथ लगे हैं। जिनके खिलाफ अवैध खनन अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है।

सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि नकसोदा गांव के पास जंगल में अवैध रूप से खनन हो रहा है। उक्त सूचना के पुख्ता होने पर टीम बनाकर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक हाइड्रा मशीन, एक कंप्रेसर मशीन के साथ 6 पत्थर ब्लॉक से भरी ट्रैक्टर-ट्राली जप्त की है। कार्रवाई के दौरान तीन आरोपी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनमें महाराज सिंह पुत्र भंवर सिंह मीणा और विजय सिंह पुत्र भंवर सिंह मीणा के साथ श्यामवीर पुत्र रमसई मीणा हैं। तीनों आरोपी कांकरई गांव निवासी हैं। आरोपियों की खिलाफ अवैध वन्य संरक्षण अधिनियम और अवैध खनन अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है।

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / अवैध खनन को लेकर नकसोदा के जंगल में कार्रवाई, तीन माफिया गिरफ्तार

