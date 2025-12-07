विद्यालय में कमरा निर्माण को ग्रामीणों ने सीईओ को दान किए 2 लाख रुपए

संचालन कर रहे विनोद शर्मा के माध्यम से लोगों ने घुघरै में विद्यालय का सुसज्जित भवन सहित आम रास्ते को पक्का करने के अलावा अन्य सुविधाओं को लेकर भी मांग रखी है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की ओर से जिला परिषद सीईओ और मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा का साफा व माला पहना कर स्वागत किया। इस दौरान सरपंच शर्मा सहित ग्रामीणों की ओर से की गई इस पहल की प्रशंसा की गई। इस दौरान जिला परिषद सीईओ ने कहा कि इस तरह से जो ग्रामीणों में सहयोग की भावना सामने आई है वह निश्चित तौर पर विकास की भावना जाग्रत करती है। लोगों ने इस तरह सहयोग किया है तो उनको इस संपत्ति के रखरखाव की भी मन में भावना पैदा होगी तो स्वत: ही व्यवस्थाओं चाहे लाइब्रेरी के संचालन की बात हो या फिर अन्य सुविधाओं की उनके संचालन में चार चांद लगेंगे।