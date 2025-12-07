7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

विद्यालय में कमरा निर्माण को ग्रामीणों ने सीईओ को दान किए 2 लाख रुपए

सैपऊ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कैंथरी मे आमजन की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। शनिवार को सरपंच अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में घुघरै गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से २ लाख रुपए की राशि एकत्रित करते हुए विद्यालय विकास के लिए दान की है। जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम के बीच राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुघरै में पहुंचे जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ को ग्रामीणों ने यह 2 लाख की राशि सौंपी है। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में भवन और अन्य सुविधाओं को लेकर स्टाफ से जानकारी ली।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 07, 2025

विद्यालय में कमरा निर्माण को ग्रामीणों ने सीईओ को दान किए 2 लाख रुपए Villagers donated Rs 2 lakh to the CEO for construction of a room in the school

- ग्रामीण बोले- हर घर में शिक्षा का उजियारा फैले इससे बेहतर कोई कार्य नहीं

- राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुघरै में होगा कक्षा कक्ष का निर्माण

dholpur, सैपऊ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कैंथरी मे आमजन की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। शनिवार को सरपंच अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में घुघरै गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से २ लाख रुपए की राशि एकत्रित करते हुए विद्यालय विकास के लिए दान की है। जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम के बीच राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुघरै में पहुंचे जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ को ग्रामीणों ने यह 2 लाख की राशि सौंपी है। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में भवन और अन्य सुविधाओं को लेकर स्टाफ से जानकारी ली। मौके पर स्टाफ सहित मौजूद ग्रामीणों ने विद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने की मांग की।

संचालन कर रहे विनोद शर्मा के माध्यम से लोगों ने घुघरै में विद्यालय का सुसज्जित भवन सहित आम रास्ते को पक्का करने के अलावा अन्य सुविधाओं को लेकर भी मांग रखी है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की ओर से जिला परिषद सीईओ और मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा का साफा व माला पहना कर स्वागत किया। इस दौरान सरपंच शर्मा सहित ग्रामीणों की ओर से की गई इस पहल की प्रशंसा की गई। इस दौरान जिला परिषद सीईओ ने कहा कि इस तरह से जो ग्रामीणों में सहयोग की भावना सामने आई है वह निश्चित तौर पर विकास की भावना जाग्रत करती है। लोगों ने इस तरह सहयोग किया है तो उनको इस संपत्ति के रखरखाव की भी मन में भावना पैदा होगी तो स्वत: ही व्यवस्थाओं चाहे लाइब्रेरी के संचालन की बात हो या फिर अन्य सुविधाओं की उनके संचालन में चार चांद लगेंगे।

डांग क्षेत्र तक में खुली डिजिटल लाइब्रेरी

गौरतलब रहे कि जिले भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईएएस अधिकारी सोमनाथ काफी समय से प्रयासरत है। उनकी पहल पर जिले में कई डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो चुकी हैं। उनका लक्ष्य करीब ८० से अधिक लाइब्रेरी स्थापित करना है। कैंथरी सरपंच शर्मा ने बताया कि वह भी विकास की राह में पूरी तरह प्रयासरत बने हुए हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डिजिटल निशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण संदीप सिंह, प्रेम सिंह, बीरी सिंह, अमर सिंह, हाकिम, हीरा सिंह, निहाल सिंह, पप्पू, शिवचरण आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 05:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / विद्यालय में कमरा निर्माण को ग्रामीणों ने सीईओ को दान किए 2 लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग Stone pelting and firing between two sides over land dispute
धौलपुर

भाजपा कार्यालय में भिड़े कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष बोले- ऑल इज बैल

भाजपा कार्यालय में भिड़े कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष बोले- ऑल इज बैल Workers clashed in the BJP office, the district president said – all is bull
धौलपुर

रात का पारा लुढक़ा, हवा ने बढ़ाई सर्दी

रात का पारा लुढक़ा, हवा ने बढ़ाई सर्दी Night temperatures plummeted, winds increased the cold.
धौलपुर

31 से पहले नहीं कराया सत्यापन तो फिर अटकेगी पेंशन

Social-Security-Pension-Scheme
धौलपुर

खनिज परिवहन में लगे वाहनों का होगा पंजीयन, जीपीएस डिवाइस अनिवार्य

खनिज परिवहन में लगे वाहनों का होगा पंजीयन, जीपीएस डिवाइस अनिवार्य Vehicles engaged in mineral transportation will be registered, GPS devices will be mandatory.
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.