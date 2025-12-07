विद्यालय में कमरा निर्माण को ग्रामीणों ने सीईओ को दान किए 2 लाख रुपए

- ग्रामीण बोले- हर घर में शिक्षा का उजियारा फैले इससे बेहतर कोई कार्य नहीं
- राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुघरै में होगा कक्षा कक्ष का निर्माण
dholpur, सैपऊ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कैंथरी मे आमजन की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। शनिवार को सरपंच अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में घुघरै गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से २ लाख रुपए की राशि एकत्रित करते हुए विद्यालय विकास के लिए दान की है। जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम के बीच राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुघरै में पहुंचे जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ को ग्रामीणों ने यह 2 लाख की राशि सौंपी है। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में भवन और अन्य सुविधाओं को लेकर स्टाफ से जानकारी ली। मौके पर स्टाफ सहित मौजूद ग्रामीणों ने विद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने की मांग की।
संचालन कर रहे विनोद शर्मा के माध्यम से लोगों ने घुघरै में विद्यालय का सुसज्जित भवन सहित आम रास्ते को पक्का करने के अलावा अन्य सुविधाओं को लेकर भी मांग रखी है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की ओर से जिला परिषद सीईओ और मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा का साफा व माला पहना कर स्वागत किया। इस दौरान सरपंच शर्मा सहित ग्रामीणों की ओर से की गई इस पहल की प्रशंसा की गई। इस दौरान जिला परिषद सीईओ ने कहा कि इस तरह से जो ग्रामीणों में सहयोग की भावना सामने आई है वह निश्चित तौर पर विकास की भावना जाग्रत करती है। लोगों ने इस तरह सहयोग किया है तो उनको इस संपत्ति के रखरखाव की भी मन में भावना पैदा होगी तो स्वत: ही व्यवस्थाओं चाहे लाइब्रेरी के संचालन की बात हो या फिर अन्य सुविधाओं की उनके संचालन में चार चांद लगेंगे।
डांग क्षेत्र तक में खुली डिजिटल लाइब्रेरी
गौरतलब रहे कि जिले भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईएएस अधिकारी सोमनाथ काफी समय से प्रयासरत है। उनकी पहल पर जिले में कई डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो चुकी हैं। उनका लक्ष्य करीब ८० से अधिक लाइब्रेरी स्थापित करना है। कैंथरी सरपंच शर्मा ने बताया कि वह भी विकास की राह में पूरी तरह प्रयासरत बने हुए हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डिजिटल निशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण संदीप सिंह, प्रेम सिंह, बीरी सिंह, अमर सिंह, हाकिम, हीरा सिंह, निहाल सिंह, पप्पू, शिवचरण आदि मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग