धौलपुर

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग

बसेड़ी उपखंड के हरजुपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के आमने-सामने होने और पथराव के साथ फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना में एक युवक के पैर में गोली लगी है। जिसको बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया है, बसेड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 07, 2025

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग Stone pelting and firing between two sides over land dispute

युवक के पैर में लगी गोली,पुलिस कर रही मामले की जांच

मामला बसेड़ी उपखंड के हरजुपूरा गांव का

dholpur .बसेड़ी उपखंड के हरजुपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के आमने-सामने होने और पथराव के साथ फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना में एक युवक के पैर में गोली लगी है। जिसको बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया है, बसेड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटना में घायल युवक विपिन पुत्र अतर सिंह ठाकुर के साथ आए उसके बड़े भाई हरेंद्र ठाकुर ने बताया कि बसेड़ी के हरजुपुरा में दूसरे पक्ष के लोगों ने रविवार सुबह उनके खेत पर आकर हमला किया। झगड़े़ के दौरान पथराव और फायरिंग की गई और 20 से 25 राउंड गोलियां चलाईं। जिसमें उनके छोटे भाई विपिन के पैर में गोली लगी है। आरोपितों ने तीन दिन पहले भी बसेड़ी के गांधी तिराहे पर आकर उनसे झगड़ा किया था, जिसमे भी फायरिंग हुई थी। जिसका मामला बसेड़ी थाने में दर्ज है। पुलिस ने मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की जिसके चलते आरोपितों ने फिर से खेतों पर आकर झगड़ा किया। घटना को लेकर बसेड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ ने बताया कि घटना की सूचना पर बसेड़ी एसएचओ को त्वरित कार्रवाई करने और मामले में जांच के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं। बाड़ी अस्पताल में मौजूद वरिष्ठ चिकित्सक डॉ विवेक अग्रवाल ने बताया कि बसेड़ी के हरजुपुरा में झगड़े में घायल युवक विपिन को बाड़ी अस्पताल लाया गया था। जिसके पैर में गोली लगी है। ऐसे में उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है।

07 Dec 2025 06:22 pm

