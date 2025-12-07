भाजपा कार्यालय में भिड़े कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष बोले- ऑल इज बैल

धौलपुर. बाड़ी रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर कुछ कार्यकर्ताओं में झगड़ हो गई और आपस में भिड़ गए। हंगामा देख मौके पर मौजूद अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बीच-बचाव कराया। बाद में दोनों पक्षों को बुलाकर जिलाध्यक्ष को हिदायत देते हुए समझाइश कराई। सूत्रों के अनुसार दोनों ही पक्ष जिले के एक उपखंड क्षेत्र के हैं। सूत्रों के अनुसार झगड़े की वजह भी नई जिला कार्यकारिणी को लेकर चल रहे मंथन और पद को लेकर होना बताया जा रहा है। हालांकि, जिलाध्यक्ष ने कहा कि झगड़े की बात गलत है। कार्यकर्ता बात कर रहे थे, विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है।