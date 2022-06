Foods Responsible For Clogged Arteries: ये 5 चीजें नसों में भर देती हैं गंदगी , बढ़ सकता है दिमाग की वेन्स फटने का खतरा

Foods Responsible For Clogged Arteries: ये 5 चीजें नसों में भर देती हैं गंदगी , बढ़ सकता है दिमाग की वेन्स फटने का खतरा

Foods that can cause Stroke-heart attack: नसों में जब गंदगी भरने लगती है तो वे सूज जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह फट जाती हैं और जान जा सकती है।

Published: June 03, 2022 08:43:02 am

नसों के जाम होने से शरीर में दर्द बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन सही न होने से हार्ट पर भी खतरा बना रहता है। नसों के ब्लॉक होने से केवल दिल ही नहीं दिमाग की नसों के फटने, स्ट्रोक या पैरालाइसिस अटैक का भी जोखिम बना रहात है। यहां कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो नसों को ब्लॉक करने का काम करते हैं।

नसें अगर कमजोर होने लगे तो इससे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। दिल से लेकर दिमाग तक और हाथ से लेकर पैर तक की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है। खाने-पीने की गलत आदतों के कारण नसों में प्लेक (Plaque) जमा होने लगता है और नसें ब्लॉक होने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल भी इसमें से एक है, जो नसों को जाम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा हो सकता है और उन्हें सख्त और बंद कर सकता है। ऐसा होना हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है।

तो चलिए जानें वो कौन सी चीजें हैं जो रोज खा रहे हैं और उससे नसों के ब्लॉक होने का खतरा बढ़ रहा है। फास्ट फूड

हर घर में आजकल फास्ट फूड बनता है या लोग खाते हैं। अगर आप भी फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, पिज्जा बर्गर जैसे फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो समझ लें कि आपकी नसों में भी गंदगी तेजी से जम रही है। ये चीजें बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार हैं और इससे ही स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्लड में क्लॉटिंग और हाई बीपी की समस्या बढ़ती है। यही नहीं, डायबिटीज होने तक का खतरा बना रहता है। रिफाइंड फूड्स

ब्रेड, पास्ता और पेस्ट्री या मैदे से बनी कोई भी चीजें नसों में प्लेक का कारण होती हैं। वेट बढ़ने से लेकर डायबिटीज और आंत की समस्या के साथ ये खून की नसों को भी ब्लॉक करने का काम करती हैं। सैचुरेटेड फैट

सैचुरेटेड फैट को धमनियों को बंद करने के लिए जाना जाता है। हालांकि सभी सैचुरेटेड फैट समान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, डेयरी उत्पादों की तुलना में मांस से प्राप्त फैट से हृदय रोग का अधिक जोखिम होता है। इनके बजाय आप लीन मीट और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद ले सकते हैं। मक्खन के बजाय हमेशा जैतून का तेल का इस्तेमाल करें। मीठी चीजें

मीठे खाद्य पदार्थ जैसे कैंडी, शीतल पेय, मीठे रस और कुकीज जैसी चीजें नसों की सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। यहां तक कि नाश्ते में खाए जाने वाले वाले सीरियल्स भी हानिकारक हो सकते हैं। इसके बजाय नैचुरल शुगर वाली चीजें खाने की कोशिश करें। अंडे

अंडे स्वस्थ भोजन हैं लेकिन इन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रोजाना एक अंडा खाने की सलाह देता है। प्रतिदिन एक से अधिक अंडे खाना आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पढ़ना जारी रखे

