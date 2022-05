Symptoms of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 8 बदलाव देते हैं प्री-डायबिटीज का संकेत, चकत्ते और दाने बता देंगे ब्लड शुगर बढ़ रही

Pre-Diabetes: अगर शरीर में ब्लड शुगर लगातार बढ़ता रहे तो ये डायबिटीज में बदल जाता है, हालांकि ब्लड शुगर बढ़ने पर कई संकेत मिलते हैं। यहां आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो स्किन पर नजर आते हैं।

डायबिटीज होने के पहले हमारे स्किन पर देखने लगते है। स्किन इंफेक्शन से लेकर दाग-धब्बे, चकत्ते और दाने भी डायबिटीज का संकेत देते हैं। बस इन संकेतों को पहचानना जरूरी है। ताकि समय रहते शुगर को कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए जानते है कि प्री डायबिटीज स्किन लक्षण कौन कौन से होते हैं।

8 changes visible on skin is sign of diabetes