Dangerous signs of kidney infection: किडनी इंफेक्शन के इन 9 संकेतों को पहचान लें, जानिए किसे है बीमारी का ज्यादा खतरा

खराब खान-पान की वजह से किडनी में इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। कई बार किडनी में इंफेक्शन ब्लैडर इंफेक्शन और यूरेथ्रा के कारण भी होता हैं। ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया ब्लैडर या यूरेथ्रा में पनपते हैं और बढ़ते-बढ़ते किडनी तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए जानें कि किडनी में इंफेक्शन के लक्षण क्या हैं, ताकि समय रहते इसका इलाज कर किडनी खराब होने से बचाया जा सके।

किडनी इंफेक्शन के लक्षण-Symptoms of kidney infection 1. पीठ और पेट के बगल में एक तरफ दर्द होना

2. पीठ के निचले हिस्से से दर्द कंधे की तरफ उठना

3. शरीर का तापमान बढ़ना और कंपकंपी के साथ बुखार

4. कमजोरी और थकान महसूस होना

5. भूख में कमी और मचली महसूस होते रहना

6. उल्टी-दस्त होना

7. पेशाब में जलन और दर्द

8. बार-बार यूरीन आना लेकिन खुलकर यूरीन न होना

9. यूरीन में बदबू और ब्लड आना

किडनी इंफेक्शन का खतरा किसे ज्यादा-who is more prone to kidney infection

किडनी में इंफेक्शन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होता है और इसके पीछे एक ही वजह है। वह यह कि उनके urethra के साइज का छोटा होता है जिससे बैक्टीरिया जल्दी किडनी तक पहुंच जाते हैं।

किडनी इंफेक्शन से बचाव के उपाय

यूथेरा को बैक्टीरिया मुक्त रखें।

प्राइवेट पार्ट की साफ- सफाई रखें।

किडनी की अच्छी सेहत के लिए अधिक से अधिक पानी का सेवन करें।

डाइट में फाइबर से भरपूर फूड का सेवन करें। एक दिन में फाइबर की 20-30 ग्राम तक की मात्रा को डाइट में शामिल करें।

