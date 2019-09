Colon Cancer Treatment: अनियमित दिनचर्या, पाैष्टिक खानपान की कमी व फिटनेस एक्टिविटी के ना हाेने के कारण दुनियाभर में कई लाेग बॉवेल या कोलोरेक्टल कैंसर का शिकार हाे रहे हैं। आंकड़ाें के अनुसार दुनियाभर में हर साल करीब सात लाख लाेगाें की माैत Bowel or colorectal cancer के कारण हाेती है। ऐसे में इस बीमार का सही समय पर उपचार करना आवश्यक है। हाल ही में हुए एक नए शोध में दावा किया गया है कि समय पर किए गए आंत्र कैंसर की स्क्रीनिंग ( Bowel Cancer Screening ) के कारण इससे हाेने वाली माैताें में लगभग 45 फीसदी की कमी आई।

UniSA’s Cancer Epidemiology and Population Health के शोधकर्ताओं ने पाया कि एक प्री-डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी से 17 प्रतिशत, दाे प्री-डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी से 27 प्रतिशत और तीन दाे प्री-डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी से 45 प्रतिशत तक कैंसर से होने वाली मौतों में कमी आई।

अध्ययन में विश्लेषण किए गए 12,906 रिकॉर्ड में से 37 प्रतिशत राेगी ऐसे थे जिन्हाेंने प्री-डायग्नोस्टिक कॉलोनोस्कोपी ( Pre - Diagnostic Colonoscopies ) का उपचार लिया था। और इन लाेगाें में जीवित रहने के संभावना उन लाेगाें से अधिक पाई गई जिन लाेगाें का उपचार कैंसर के लक्षण पाए जाने के बाद किया गया। डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी के विभन्न चरणाें से कोलोरेक्टल कैंसर से होने वाली मौतों में 17 से 45 प्रतिशत तक की कमी आई है।

कैंसर कांउसिल के अनुसार आंत्र कैंसर दुनिया भर में तीसरा सबसे आम कैंसर है। यदि इसका पता समय पर चल जाए ताे 90 प्रतिशत तक उपचार संभव है।

अध्ययन का नेतृत्व करने वाले डा. मिंग ली के अनुसार साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोलोरेक्टल कैंसर के राेगियाें पर किए गए इस अध्ययन में यह बात वैज्ञानिक ताैर पर स्पष्ट हाे गर्इ है कि प्री-डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी से कोलोरेक्टल कैंसर काे काफी हद तक कम किया जा सकता है।

बॉवेल या कोलोरेक्टल कैंसर कैंसर क्या है? What Is Bowel or colorectal cancer

बॉवेल या कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत्र ( Large intestine ) या बैक पैसेज ( Rectum) में शुरू होता है। यह कैंसर तब होता है जब असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से विभाजित और बढ़ने लगती हैं। कोशिकाएं आसपास के ऊतकों या अंगों में विकसित हो सकती हैं, और शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल सकती हैं।