Monkeypox: 4 हफ्ते तक संक्रमण फैला सकते हैं मंकीपाक्स के मरीज, जानिए कैसे रहें सचेत

Monkeypox Disease: चिकनपॉक्स की तरह नजर आने वाले मांकीपाक्स के खतरे कम नहीं हैं। इसके मरीज 4 हफ्ते तक संक्रमण फैला सकते हैं।

Published: May 22, 2022 08:44:47 am

चार हफ्ते तक सक्रमण का रहेगा डर मंकीपाक्स के संक्रमण तेजी से अपना असर दिखाता है और इसके वायरस मरीज के अंदर लंबे समय तक रहते हैं। हालांकि, चार हफ्ते बाद मरीज से दूसरे मरीज को वायरस ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन चार हफ्ते तक मरीज के साथ रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

Dangers of monkeyfox Fear of infection for 4 weeks