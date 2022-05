Sore Throat Danger Sign: थूक घोंटने में परेशानी आपके सीने की जलन का कैंसर में बदलना तो नहीं? जानिए लक्षण और संकेत

Risk of stomach-chest and throat irritation: क्या आपके सीने गले और पेट में हमेशा जलन होती रहत है। पेट की जलन अगर सीने और गले तक आने लगे तो इसे बिलकुल नजरअंदाज न करें।

Published: May 15, 2022 07:56:36 am

हर्टबर्न यानी सीने में जलन को एसिड रिफ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों को हमेशा ही सीने गले या पेट में जलन होने की समस्या होती है। ये समस्या बढ़ते-बढ़ते बीमारी में बदल जाती है। अगर एसिड रिफ्क्स की समस्या बढ़ गई और आप अपने स्लाइवा को नहीं घोंट पा रहे तो ये कैंसर का संकेत हो सकता है।

Difficulty in spitting, acid reflux is a symptom of throat cancer