इस सफेद चीज के ज्यादा खाने से पेट के कैंसर का खतरा, बचाव के उपाय

Excess salt may increase the risk of stomach cancer : पेट का कैंसर, जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है, एशिया में पुरुषों में दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक नमक का सेवन (Excess salt intake) पेट के कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है।