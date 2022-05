Vitamin overdose damage:खून में थक्के और सूजन की वजह बन सकती है, इस विटामिन की अधिकता, जानिए सेहत पर और क्या होता है असर

Side Effects of Vitamin B-12 Excess: शरीर में किसी भी विटामिन या मिनरल्स की न तो अधिकता सही है, न कमी। आज आपको बताएंगे कि अगर शरीर में विटामिन B-12 अधिक हो जाए तो उसके क्या नुकसान होते हैं।

Published: May 27, 2022 08:11:36 am

विटामिन बी-12 अगर शरीर में कम हो तो नर्वस सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होता है, लेकिन अगर ये अधिक हो जाए तो भी इसके नुकसान जानलेवा साबित हो सकते हैं। विटामिन बी-12 पानी में घुलनशील होता है और ये आसानी से अवशोषित हो जाता है। इसलिए कई ये शरीर में अधिक भी हो जाता है। तो चलिए जानें कि अगर ये अधिक हो जाए तो शरीर में किस तरह के नुकसान होते हैं। विटामिन बी-12 पूरी तरह से आपके लिए सुरक्षित है लेकिन जब लोग इसकी पूर्ति के लिए दवाओं और इंजेक्शन का सहारा लेते हैं तब ये नुकसानदायक होता है।

excess of vitamin B-12 cause blood clots and swelling danger sign