Harmful Vitamin for Kidney: विटामिन सी की अधिकता से किडनी हो सकती है खराब, जानिए, गुर्दे की बीमारी में क्या खाने से बचें

Vitamin C Excess side effects: क्या आपको पता है कि कुछ हेल्दी फूड्स भी किडनी के डैमेज होने या स्टोन बनने का कारण बन सकते हैं?

पालक, चुकंदर, नींबू-संतरा आदि आप यह सोच कर खाते होंगे कि ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। यह सही भी है, लेकिन तब ही जब आप किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या के शिकार न हों। आपको शायद ही पता होगा कि इम्युनिटी बढ़ाने और इंफेक्शन से लड़ने वाला विटामिन सी अगर शरीर में अधिक हो जाए तो ये किडनी को नुकसान पहुंचाता है।

Harmful Vitamin C for Kidneys: What to Avoid in Disease